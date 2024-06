Wiener Neustadt: Diesen Sommer wird im Stadtpark gelesen

Auch in diesem Sommer laden der Verein “Startklar” und die Bibliothek im Zentrum Kinder zum “Lesen im Park” ein.

Im Wiener Neustädter Stadtpark beim großen Spielplatz wird an vier Terminen im Juli und August Kindern der Lese-Spaß nähergebracht. Bei Regen entfällt der Lesenachmittag.

“Das Lesen gehört viel mehr gefördert und in den Vordergrund gestellt. Genau das machen der Verein Startklar und die Bibliothek im Zentrum mit ihren Lesenachmittagen auch heuer wieder. Kinder, die sowieso am Spielplatz toben, können für eine kurze Zeit auch beim Lesen entspannen und sich in ein Leseabenteuer stürzen. Viel Spaß beim Lesen und schöne Stunden mit verschiedensten Geschichten!”, so Bürgermeister Klaus Schneeberger.

Die Termine (jeweils 15 bis 17 Uhr):