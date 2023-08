Wiener Neustadt: Eine neue Wiese als perfekter Picknick-Platz

Die Spiel- und Picknickwiese am Fohlenhof im Wiener Neustädter Akademiepark ist fertig! Auf rund 7.500 m2 wurde ein neues Naherholungsgebiet geschaffen. Im Zentrum der Gestaltung stand die Diversität für Flora und Fauna sowie die Naturbelassenheit und Schaffung neuer Lebensräume, verknüpft mit Freizeitqualität für Familien.

Im Naherholungsgebiet Fohlenhof lädt jetzt eine Spiel- und Picknickwiese Besucher zum Verweilen ein. Aber nicht nur für die Menschen ist hier ein kleines Paradies entstanden. 1.000 m2 Blumenwiese schafft zusätzlich Lebensraum für Bienen, Schmetterlinge und Co. Das Projekt ist Teil des Stadtentwicklungsplans STEP WN2030+.

„Wir haben damals ganz bewusst mit der großen Freifläche gestartet, da wir damit einen neuen Naturraum entstehen lassen und gleichzeitig einen Akzent für die Familien setzen wollten. Umso mehr freut es uns, dass die Spiel- und Picknickwiese jetzt so schön ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Die Blumenwiesen sind nicht nur ein Hingucker, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für Bienen und Schmetterlinge. Noch dazu haben wir mit 70 neu gepflanzten Bäumen ein weiteres Zeichen für ein grüneres Wiener Neustadt gesetzt. Nicht zu vergessen ist der Fohlenhof ein besonders wichtiger Teil des Stadtentwicklungsplans STEP WN2030+, da es Grünräume sichert, weiterentwickelt und der Öffentlichkeit zugänglich macht. Daher freuen wir uns, wenn die Familien die neue Fläche nutzen, um naturverbundene Freizeit quasi mitten in der Stadt zu verbringen“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Stadtrat

Details zur „Spiel- und Picknickwiese“