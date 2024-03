Wiener Neustadt: Ausstellung des ZOOM Kindermuseums eröffnet

Unter dem Titel „Mit und ohne Worte“ gastiert bis zum 21. Juli erneut eine Mitmachausstellung des ZOOM Kindermuseums Wien im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt

Die Mitmachausstellung im letzten Jahr – „Von Kopf bis Fuß“ – war ein Publikumsmagnet und begeisterte die Kinder. Dieses Mal dreht sich alles um den Kommunikationsgedanken. Wie lassen sich Informationen übermitteln und wie aufnehmen? Welche Fähigkeiten braucht man dazu? Antworten darauf liefert diese wertvolle und lehrreiche Schau in kindgerechter Form.

„Die vorjährige Kinderausstellung ‚Von Kopf bis Fuß‘ war unsere erste Kooperation mit dem ZOOM-Kindermuseum in Wien und wurde zum sensationellen Erfolg. Somit war für uns rasch klar, dass diese Kooperation auch 2024 eine Fortsetzung finden wird. Da das Thema ‚Kommunikation‘ in unserer Gesellschaft immer wichtiger wird, passt ‚Mit und ohne Worte‘ perfekt in die aktuelle Zeit. Durch die spielerische Vermittlung der Inhalte schaffen wir sowohl einen Unterhaltung- als auch einen Lerneffekt bei den Kindern – und sehr oft auch bei uns Erwachsenen. Wir wünschen allen Besucherinnen und Besuchern, ob groß oder klein, gute Unterhaltung und viel Spaß“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer.

Zur Ausstellung

Sprache, Schrift, Zeichen, Gebärde, Mimik, Gesang, Musik, Malerei, Tanz – das alles und noch viel mehr ist Kommunikation. Im Rahmen dieser Familienausstellung können Kinder von sechs bis zwölf Jahren die vielen Möglichkeiten entdecken, sich mitzuteilen und andere zu verstehen. An Wochenenden wird die Schau, die auch in den Osterferien läuft, von Explainern betreut.

Die Kleinen können am Anagramm-Flipper möglichst viele Buchstaben sammeln und sich von lustigen Wortkreationen überraschen lassen. Zudem besteht die Möglichkeit, mit Pantomime, Braille-Schrift oder Gebärdensprache zu experimentieren. Kommunikationshochstände laden zum Klettern in luftige Höhen ein, und um herauszufinden, wie man mit einem unsichtbaren Gegenüber Kontakt aufnimmt, braucht es vollen Körpereinsatz. Zudem können die Kinder Nachrichten durch eine Rohrpostanlage sausen lassen, bekommen Wortsalate aufgetischt und treffen auf Sprachblüten und Zungenbrecher.

Beginnzeiten während der regulären Öffnungszeiten

Für Privatbesucher und -besucher:

Mittwoch bis Freitag, um 13, 14.30 und 16 Uhr

Samstag, Sonntag, Feiertage und Osterferien: 10, 11.30, 13, 14.30 und 16 Uhr

In den Osterferien ist zusätzlich auch Montag und Dienstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Für Schulen und Institutionen gibt es gesonderte Zeiten:

Montag bis Freitag: 8.30, 10, 11.30 und 13 Uhr

Tickets sind im Museum St. Peter an der Sperr erhältlich.