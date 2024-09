Wiener Neustadt: Ein Tag im Zeichen der Mobilität

Gratis Kurse mit Bike School Pekoll und Wexl Trails warten unter anderem beim Mobilitätstag in Wiener Neustadt.

Unter dem Motto „nachhaltig. vielfältig. innovativ.“ findet am 21. September der Wiener Neustädter Mobilitätstag 2024 am „pump & jump track“ am Zehnergürtel neben dem Baseballfeld statt. Von 9 bis 13 Uhr wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Programm mit Fokus auf das Fahrrad. Angeboten werden unter anderem gratis Kurse mit der Bike School Pekoll und den Wexl Trails.

„Unser Mobilitätstag erfreut sich jedes Jahr großer Beliebtheit. Lassen Sie sich von Coaches der Bike School Pekoll und Wexl Trails alles über Mountainbikes erzählen und bekommen Sie eine eigene Pumptrack-Schulung! Informationen und Beratung zur aktiven Mobilität und zum öffentlichen Verkehr wird es genauso geben, wie Wichtiges zur Sicherheit beim Radfahren.“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Infrastrukturstadtrat Franz Dinhobl und Umweltstadtrat Norbert Horvath.

Das steht auf dem Programm: