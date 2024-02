Wiener Neustadt: Kartenspiel für den guten Zweck

Ich gratuliere herzlich zum neuen Spiel, bedanke mich für das Engagement und freue mich auf noch viele weitere Spiele aus dem Familienunternehmen ‚Matoga'“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger .

„Das Kartenspiel ‚UnderBEEt them‘ spiele ich oft zusammen mit meinen Enkerl, denen es sehr gut gefällt. Gespannt bin ich daher umso mehr auf ‚Formen Farm‘. Es freut mich sehr, dass das Team ihren Weg weiterverfolgt, neue Ideen verwirklicht und weiterhin mit einer Spende Tieren etwas Gutes tut. Waren es beim ersten Spiel die Bienen, werden diesmal Gnadenhöfe unterstützt. Ich gratuliere herzlich zum neuen Spiel, bedanke mich für das Engagement und freue mich auf noch viele weitere Spiele aus dem Familienunternehmen ‚Matoga'“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger .

Während bei „UnderBEEt them“ ein Beitrag zum Erhalt der Bienenvölker gespendet wurde, hilft das Spiel „Formen Farm“ Gnadenhöfen bei ihrer wichtigen Arbeit. Bei ihrem „Pingu Blocks“ kommt ein Teil des Erlöses der Antarktis zugute. Seit dem ersten Verkauf im September 2022 konnte „Matoga“ bereits einen Betrag von insgesamt 1.790 Euro spenden.

Ein weiteres Spiel ist schon in Planung, wie Tobias Seewald und Martin Paar beim Besuch im Rathaus verrieten. Worum es genau geht wollten sie natürlich nicht erzählen, aber so viel sei gesagt: Dieses Mal wird die Unterwasserwelt in den Vordergrund gerückt.