Ö3-Weihnachtswunder findet heuer in Wiener Neustadt statt

Jetzt ist es offiziell: Die Stadt Wiener Neustadt wird Austragungsort des „Ö3-Weihnachtswunders 2024“. Und das erstmals mit einem ganz neuen Moderatoren-Trio!

Von 19. bis 24. Dezember wird die gläserne Wunschhütte am Hauptplatz in Wiener Neustadt für das größte Spendenfest zur Weihnachtszeit bereitstehen. 120 Stunden lang werden gegen eine kleine oder auch größere Spende ausschließlich die Wunschhits der Ö3-Gemeinde gespielt – jeder Musikwunsch wird so zu einer Spende für den „Licht ins Dunkel-Soforthilfefonds“.

„Kommen Sie also vorbei und genießen Sie das Spendenfest bei Punsch oder Glühwein. Aber vor allem: Spenden Sie und seien Sie so Teil des ‚Ö3-Weihnachtswunders‘ in Wiener Neustadt!“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger, Vizebürgermeister Rainer Spenger, Gemeinderat Philipp Gerstenmayer und Stadträtin Selina Prünster.

Premiere für das neue Moderatoren-Trio

Eine Premiere feiert in Wiener Neustadt auch ein neues Ö3-Moderatoren-Trio für das Ö3-Weihnachtswunder: Nachdem die ersten zehn Ausgaben von Gabi Hiller, Andi Knoll und Robert Kratky moderiert wurden, ziehen dieses Jahr Tina Ritschl, Philipp Hansa und Sylvia Graf in die gläserne Ö3-Wunschhütte ein und senden von 19. bis 24. Dezember live vom Wiener Neustädter Hauptplatz.