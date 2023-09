„Es lebe der Wiener Sport“: Wiener Sportstars 2023

Ein Sport-Highlight jagt dieser Tage das nächste – darunter reiht sich auch „das Fest der Wiener Sportstars“ ein. Auf Einladung von BGM Michael Ludwig sowie Sportstadtrat und Sportpool Wien- Ehrenpräsident Peter Hacker wurden am Abend des 27. September 2023 die erfolgreichsten Wiener Athleten und Vereine bei dieser Ehrungsveranstaltung ausgezeichnet.

Durch den Abend führte die ehemalige Wasserspringerin und Ö3-Moderatorin Veronika Kratochwil-Machsteiner.

Zusammenhalt

„Wien ist eine Stadt, die zusammenhält und ist damit eines der größten Teams Europas. Zusammenhalt ist bei uns nicht nur eine lapidare Hülse, sondern wird gelebt und von klein auf gelernt. Ein wesentlicher Motor dieses Zusammenhalts ist der Sport in Wien, denn genau dort – in den Vereinen – lernt man, was es heißt, aufeinander angewiesen zu sein und in herausfordernen Situationen zusammenzuhelfen und diese bestmöglich zu meistern. Deshalb freut es mich, dass wir heute Abend einige VertreterInnen genau dieses Zusammenhalts vor den Vorhang holen und uns bei ihnen für ihren wichtigen Beitrag bedanken können.“, so Sportstadtrat Peter Hacker.

7 Kategorien & Nachwuchs

Insgesamt gab es Auszeichnungen in 7 Kategorien, die zuvor von einer Expertenjury ausgewählt wurden. Außerhalb der Kategorien, dafür mit herausragenden Leistungen, wurden die erfolgreichsten Nachwuchshoffnungen des Wiener Sports, die vom Sportpool Wien gefördert werden, ins Rampenlicht geholt. Wie wichtig diese Förderung für die Stadt Wien ist, betont Mitveranstalter Anatol Richter, Leiter Sport Wien:

„Die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, ein niederschwelliges Sportangebot für die Wiener Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen mehr Kinder und Jugendliche animiert werden, Freude an Bewegung und Sport zu entwickeln. Die eine oder der andere wird dann Sport intensiver, enthusiastischer und fleißiger betreiben und in ein paar Jahren ebenfalls auf der Bühne der Wiener Sportstars stehen. Die Stadt Wien wird auf jeden Fall eine verlässliche Partnerin für die Nachwuchsförderung bleiben und mit der modernisierten Sportinfrastruktur aus unserem Sportstätten- Entwicklungsplan dazu beitragen, dass unsere Sportler*innen weiterhin gute Trainingsmöglichkeiten vorfinden.“

Special Olympics

Ein besonders emotionaler Award ging an das Team der Wiener Special Olympics Teilnehmer. Stellvertretend für alle wurden Reiterin Sandra Stadler sowie Volleyballer Viktor Krawczyk auf der Bühne ausgezeichnet. Eine Premiere sowohl für den österreichischen Sport als auch für die Gala war die Vorstellung des ersten Blinden-Frauen-Fußballteams. Sie holten heuer den 6. Platz bei der WM in Birmingham.

Frauen-Team des Jahres

Großen Jubel gab es bei den Gewinner des „Frauen-Team des Jahres“, die Spielerinnen des Akademischen Hockey- und Tennisclubs Wien (Hockey). Sie waren in den Vorjahren bereits 3x nominiert und holten sich 2023 endlich den Sieg. Frauen-Power und persönliche Höchstleistungen zeigten 2023 auch Behindertensportlerin Katrin Neudolt (Badminton) sowie Läuferin Julia Mayer, die erneut die begehrten Trophäen in ihren Kategorien erhielten.

Sportler des Jahres

„Sportler des Jahres“ darf sich ab sofort Orientierungsläufer Jannis Bonek nennen, der als erster Österreicher eine WM-Medaille in dieser Disziplin holte.

Nach der offiziellen Verleihung konnten alle Sportler und Gäste den Abend bei der After-Party ausklingen lassen.