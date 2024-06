Wiener Tag der Pflege beim MuseumsQuartier

Ein Merkmal, warum Wien zu einer der lebenswertesten Städten der Welt zählt, ist die für alle leistbare Versorgung im Bereich der Pflege und Betreuung. Am 13. und 14. Juni machen der Fonds Soziales Wien (FSW) und seine Partner Pflege mit einem breiten Informations- und Beratungsangebot für alle sichtbar.

An diesen beiden Tagen können sich Interessierte einen Überblick über die Vielzahl an geförderten Pflege- und Betreuungsleistungen sowie neuen Angeboten in der Stadt verschaffen. Informiert wird aber auch über die Ausbildungsoffensive „Pflege Zukunft Wien“: Ziel ist es, mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen, um damit qualifizierte Pflege auch künftig sicherzustellen.

Beratung und Information

Information und Beratung zu Pflege und Betreuung in Wien : Angebote im Bereich Pflege und Betreuung, Leistungsvermittlung und -förderung, demenzfreundliches Wien, Community Nursing, Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige u. v. m

: Angebote im Bereich Pflege und Betreuung, Leistungsvermittlung und -förderung, demenzfreundliches Wien, Community Nursing, Netzwerk für pflegende An- und Zugehörige u. v. m Darstellung des Pflegeberufs in all seinen Facetten: z. B. Ausbildung, Spezialisierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Tätigkeitsbereiche und Förderungen. Vor Ort beraten Partnerorganisationen der PZW-Ausbildungsoffensive (FH Campus Wien und Fonds Soziales Wien Bildungszentrum) sowie der waff.

Bühnenprogramm von 11 bis 18 Uhr Experten-Interviews zu Pflegeangeboten

zu Pflegeangeboten Kurzvorträge zu Ausbildungsmöglichkeiten und Tätigkeitsbereichen in der Pflege

zu Ausbildungsmöglichkeiten und Tätigkeitsbereichen in der Pflege Quiz und Glücksrad mit Gewinnmöglichkeiten

mit Gewinnmöglichkeiten Mitmach-Stationen: Alterssimulationsanzug, Demenz-Parcours, Kort.X-Trainingsteppich, Pflegefertigkeiten für Jung und Alt

Alterssimulationsanzug, Demenz-Parcours, Kort.X-Trainingsteppich, Pflegefertigkeiten für Jung und Alt Aus den Pensionist*innenklubs: Trommel-, Tango- und Line Dance-Gruppen

Live-Musik mit DJ

mit DJ Heißes und Kaltes von Espressomobil und Eisfahrrad 13. und 14. Juni 2024, 11-18 Uhr

Platz der Menschenrechte/Ecke MQ

Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien Mehr zum Wiener Tag der Pflege!