Wiener Vorlesung: Frauen im Einsatz für den Frieden

Im Zuge der Veranstaltungsreihe „Wiener Vorlesungen“ kommen am 6. Mai Vertreterinnen zweier Bewegungen zu Wort, die sich für den Frieden in Nahost einsetzen.

Frauen erheben ihre Stimme für den Frieden – und das ist wichtig in Zeiten, wie diesen! „Women Wage Peace“ ist eine unabhängige Bewegung, die von israelischen Frauen gegründet wurde und sich seit dem Gazakrieg 2014 für ein friedliches Zusammenleben von Israelis und Palästinenser:innen einsetzt. Gemeinsam mit ihrer 2021 gegründeten palästinensischen Schwesterorganisation „Women of the Sun“, die auch für die Gleichstellung von Frauen kämpft, arbeitet sie auch in Zeiten des Krieges für den Frieden. Wie dies angesichts der neuen Eskalation des Nahostkonflikts gelingen kann, ist zentrales Thema der Wiener Vorlesung am 6. Mai.

Frauen als Friedensstifterinnen

Erstmals in Österreich werden Vertreterinnen der beiden Organisationen – die auch gemeinsam für den Nobelpreis 2024 nominiert sind – zu Wort kommen: Bei der „Wiener Vorlesung“ im Festsaal des Rathauses stellen Reem Hajajreh (Women of the Sun), sowie Angela Scharf und Kefaia Msarwy von „Women Wage Peace“ ihre Arbeit vor und diskutieren im Anschluss über die entscheidende Rolle der Frauen in Friedensprozessen.

Wiener Vorlesung: Frauen für den Frieden

Mo., 6. Mai, ab 19 Uhr

Wiener Rathaus, Festsaal

1., Lichtenfelsgasse 2, Feststiege I

Anmeldung & Infos auf: wienervorlesungen.at