Mit dem Oldtimer-Bus auf Genuss-Tour im Wienerwald

„Von Gang zu Gang“ geht es bei den Hop-On Hop-Off Oldtimer-Genusstouren am 17. Und 31. Mai 2025 durch den Wienerwald. Jetzt schon Tickets sichern!

Eine einmalige kulinarische Reise die gleich zweimal im heurigen Mai stattfindet: Der Panorama-Bus bringt die Gäste von Lokal zu Lokal – daraus entsteht ein einmaliges Menü aus unterschiedlichen Köstlichkeiten mit passender Weinbegleitung.

Neu im heurigen Jahr

Die neue Genussreise „Auf Landpartie rund um Klosterneuburg“ mit dem Oldtimer-Bus startet am Samstag, 17. Mai um 13 Uhr beim Stift Klosterneuburg und verbindet an unterschiedlichen Schauplätzen erstklassigen Wein, hervorragende Küche, die malerische Landschaft und herrliche Ausblicke in den Wienerwald zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Stationen der Tour sind: die Vinothek im Stift Klosterneuburg, der Hauerhof99 in Kritzendorf, der Waldhof in Gugging und das Berghotel Tulbingerkogel. Acht Weine, 4 Gänge und eine Weinkellerführung sind hier im Programm inkludiert.

Durch die Thermenregion

Im Rahmen des Weinfestivals Thermenregion Wienerwald starten am Samstag, 31. Mai um 11, 12.30 und 14 Uhr am Bahnhof Baden die Neuauflagen der bereits bewährten Hop-On Hop-Off Oldtimer-Genusstouren durch die Thermenregion mit Stationen bei vier ausgewählten Weingütern: die Schwertführerinnen in Sooß, Weingut Herzog in Bad Vöslau, „Thomas im Johanneshof“ in Tattendorf und Weingut Hartl in Oberwaltersdorf.

Tickets und alle Informationen gibt es unter www.wienerwald.info