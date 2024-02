Wienerwald: Wo Heurige Saison & einen Online-Kalender haben

Wein-Fans wissen es längst: die so beliebte österreichische Heurigenkultur ist in der Thermenregion Wienerwald entstanden. Große Weine und herrlicher Genuss sind hier beheimatet.

In der Thermenregion Wienerwald hat der Heurigengenuss immer Saison! Diesen Gedanken trägt die Tourismusregion nun durch neue Kommunikationsaktivitäten gleich mehrfach nach Außen: Der neu aufgelegte Heurigenkalender der Thermenregion ist ab sofort ONLINE verfügbar, parallel dazu läuft die zweite Staffel der Erfolgsproduktion „Wir sind Wienerwald“ an, die die „Heurigenkultur neu interpretiert“ in die Auslage stellt.

Wir sind Wienerwald: Neue Staffel online

Persönliche Einblicke hinter die Kulissen, die besten Geschichten und vor allem die Protagonisten und Gastgeber selbst stehen bei „Wir sind Wienerwald“ im Vordergrund, was nun seine Fortsetzung findet: „Die zweite Videoreihe ‚Heurigenkultur neu interpretiert‘ zeigt die Einzigartigkeit der Jungwinzer im Kontext des Weinbaugebietes Thermenregion“, verraten Wienerwald Tourismus GF Michael Wollinger und Weinforum-Obmann Heinrich Hartl über das Format.

Klappe und Action hieß es dafür bei „Die Schwertführerinnen“ (Sooß), im Weingut Dungel (Leobersdorf), im Michaelerhof (Pfaffstätten), beim Heurigen Schwabl (Baden) und im Weingut Drexler-Leeb (Perchtoldsdorf). Der Startschuss der Kampagne fiel mit 26. Jänner 2024 – alle eigens gedrehten Videos begeistern auf www.wienerwald.info und den Social Media Kanälen von Wienerwald Tourismus und dem Weinforum Thermenregion. Schauen Sie sich das an!

Heurigenkalender digital und als Printversion

Apropos online: Einen raschen Überblick, wer in der Thermenregion Wienerwald ausg’steckt hat, gibt der neu aufgelegte Heurigenkalender. Und dieser ist – wie gewohnt – in der Printversion sowie neu auch im praktischen ONLINE-Format auf www.ausgstecktis.com erhältlich, um für den ganzjährigen Heurigenbesuch zu gustieren, neue Angebote zu entdecken oder die Termine der Lieblingsheurigen auf einen Blick zu haben. „Schließlich laden die Heurigen im Wienerwald das gesamte Jahr hindurch dazu ein, Tradition und Neues wie den DAC-Thermenregion kennenzulernen“, sind sich Wollinger und Hartl einig, dass es bei dieser Bandbreite an Betrieben eine Menge zu entdecken gilt.