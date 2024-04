WienMobil Rad feiert zweiten Geburtstag!

3.000 Räder an 240 Standorten in ganz Wien: Seit zwei Jahren gibt es das Bike-Sharing-Angebot in der Stadt – und wird von den Bürger:innen äußerst gerne in Anspruch genommen. So wurden bis jetzt über 2,7 Millionen Radkilometer in der City zurückgelegt.

Dass die Wiener:innen gerne in die Pedale treten, belegt WienMobil Rad eindrucksvoll. Seit dem Start im April 2022 haben sich die Ausleihen mehr als verdoppelt. Waren es im ersten Jahr rund 300.000, konnte man im zweiten Jahr schon 794.000 Ausleihen verbuchen. „Die WienMobil Räder sind die perfekte Ergänzung zu den Öffis und bringen die Wiener:innen schnell, verlässlich und klimafreundlich durch die Stadt. Ich freue mich, dass das Service gut genutzt und auch immer beliebter wird“, zeigt sich auch Öffi-Stadtrat Peter Hanke begeistert vom Erfolg.

Hauptbahnhof beliebter Ausleih-Spot

Die beliebtesten Stationen liegen zentral und sind an wichtigen Verkehrsknotenpunkten zu finden. Absoluter WienMobil Rad-Hotspot ist der Hauptbahnhof mit 29.000 Ausleihen seit Beginn. Knapp gefolgt von der Oper und den weiteren Bahnhöfen Praterstern und Handelskai. Auch Student:innen treten gerne in die Pedale: Auf Platz 5 der meistgenutzten Stationen liegt der WU-Campus.

Beim Ranking des beliebtesten Ausleih-Tages und -Monats machen Sonntag und Juli das Rennen.

Das Bike-Sharing-System trifft den Nerv der Zeit – denn rund 74% der Wiener:innen lassen das Auto stehen und setzen auf umweltfreundliche Fortbewegungsmittel wie Öffis, zu Fuß oder mit dem Rad. „Der Anteil der Radfahrer:innen in Wien steigt. Ich freue mich, dass wir mit unserem Leihrad-Angebot WienMobil Rad mehr Menschen fürs Rad begeistern können“, so Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl.

Alle Infos auf: www.wienmobilrad.at