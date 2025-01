WIENXTRA-Ferienspiel: Action und Spaß in Semesterferien

In den Semesterferien vom 1. bis 9. Februar erwartet 126.000 Wiener Schulkinder ein abwechslungsreiches Programm voller Spannung, Spaß und Kreativität. Mit dem WIENXTRA-Ferienspielpass können Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren an zahlreichen kostenlosen und ermäßigten Aktivitäten teilnehmen.

Vom 6. bis 8. Februar verwandelt sich das historische Wiener Rathaus in eine riesige Spielewelt. Familien und Kinder zwischen 4 und 13 Jahren können bei kostenlosem Eintritt spannende Brettspiele ausprobieren, in der Gaming-Zone digitale Abenteuer erleben und an kreativen Bastel- und Experimentierstationen teilnehmen. Magier Mr. Murphy sorgt mit seinen Tricks für staunende Gesichter, während das Kinderschminken und Fotoboxen zusätzlichen Spaß garantieren.

Weitere spannende Ferienspiel-Highlights

Eislaufen mit Ermäßigung : Mit dem Ferienspielpass gibt es vom 3. bis 7. Februar vergünstigten Eintritt auf beliebten Wiener Eisflächen wie dem Wiener Eistraum oder der Kunsteisbahn Engelmann.

Unterwasserwelten im Naturhistorischen Museum : Kinder erforschen die faszinierende Welt von Korallenriffen und Tangwäldern und gestalten ein buntes Korallenriff.

Technik für Mädchen : Spannende Experimente wie Mauern bauen oder Wasserproben analysieren wecken die Begeisterung für technische Berufe.

Mitspielzirkus im Seversaal : Kleine Artist:innen stellen täglich eine Zirkusshow auf die Beine.

Science Lab : Experimente zu Schwerkraft, Chemie und Physik lassen Kinder zu jungen Wissenschaftler:innen werden.

Mission Weltall im Planetarium : Rätsel rund um den Mond und die Sternbilder warten darauf, gelöst zu werden.

Kino im WIENXTRA-Cinemagic : Tierischer Filmspaß und Abenteuer wie Die Schule der magischen Tiere oder Fluch der Karibik stehen auf dem Programm.

Das gesamte Programm

Das detaillierte Angebot des WIENXTRA-Ferienspiels ist online unter ferienspiel.at oder über die Kinderaktiv-App abrufbar. Für persönliche Auskünfte steht die WIENXTRA-Kinderinfo im MuseumsQuartier zur Verfügung.