Wiesbauer: Meisterhaftes Sous-vide-Garen für unvergleichlichen Genuss

Gut Ding braucht Weile! Dieses Prinzip wird bei Wiesbauer großgeschrieben, besonders wenn es um die Herstellung von Original Wiesbauers Schinken und Original Wiesbauers Braten geht.

Durch die Anwendung modernster Sous-vide-Technologie werden diese Spezialitäten über viele Stunden hinweg behutsam gegart, was zu einem außergewöhnlich saftigen, aromatischen und zarten Geschmackserlebnis führt.

Die Revolution in der Küche: Sous-vide für zu Hause

Vor einigen Jahren hat Wiesbauer mit seinem Sous-vide-Sortiment neue Maßstäbe gesetzt und die Welt der Fleischgerichte revolutioniert. Unter dem Motto „Haubenküche für zu Hause“ ermöglichte das Unternehmen seinen Kunden die Zubereitung von hochwertigen Gerichten in ihren eigenen Küchen. Um diese Vision zu verwirklichen, wurde die Produktionsfläche bei Wiesbauer Gourmet erheblich erweitert und am Standort in Sitzenberg-Reidling (Niederösterreich) die erste europäische Sous-vide-Anlage ihrer Art installiert.

Ein Schritt weiter: Exquisite Schinken- und Bratenspezialitäten

Nun geht Wiesbauer einen Schritt weiter und nutzt die fortschrittliche Technologie auch für die Herstellung exquisiter Schinken- und Bratenspezialitäten, die mit einer noch nie dagewesenen Zartheit begeistern. Sowohl der Original Wiesbauers Schinken als auch der Original Wiesbauers Braten werden aus edlen Fleischteilen gefertigt und schonend sous-vide gegart. Über viele Stunden hinweg wird das Fleisch langsam im Wasserbad bei niedrigen Temperaturen zwischen 50 und 70 °C gekocht. Durch das Garen im vakuumversiegelten Beutel bleiben sowohl Feuchtigkeit als auch Aromen optimal erhalten, was zu einem unvergleichlich saftigen und zarten Geschmack führt.

Perfektion bis ins kleinste Detail

Wiesbauers Braten wird im Anschluss an die aufwendige Sous-vide-Garung zusätzlich bei über 280 °C knusprig gebraten, um seine besondere rustikale Note zu erhalten. Das Ergebnis ist ein Geschmackserlebnis, das selbst die anspruchsvollsten Gaumen überzeugt.

Praktische Verpackung für maximalen Genuss

Das neue Wiesbauer Spezialitäten-Duo ist ab sofort in praktischen, schmalen 100g Slicer-Packungen erhältlich. Das Packungsdesign mit dem bekannten rot-weißen Karomuster und den großflächigen Darstellungen der zarten Schinken- und Bratenscheiben sorgt nicht nur für einen hohen Appetit, sondern auch für eine hohe Aufmerksamkeit im Verkaufsregal.