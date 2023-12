Winter Wonderland: Schönbrunn geht ein Licht auf!

Tausende Lämpchen die glitzern und funkeln – und den Kronprinzengarten im Schloss Schönbrunn in ein ganz besonderes Licht rücken: Aufgrund des großen Besucheransturms wird das „Winter Wonderland“ noch bis 4. Februar verlängert!

Das Schloss Schönbrunn zählt bei Touristen zu einem der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Wiens – doch diesen Winter zeigt es sich auch für alle Wiener:innen von seiner besonders sehenswerten Seite: Denn im Kronprinzengarten des Schlosses erwartet die Besucher:innen ein „Winter Wonderland“ aus jeder Menge Lichtern, Lasern und Projektionen. Dazu stimmungsvolle Musik – und schon tauchen sie ein in eine märchenhafte Winterwelt. Von Herzerltunnel bis zu überdimensionalen Tieren aus Lämpchen – im Lichtergarten erlebt man Kitsch at its best! Aber wann, wenn nicht zur Weihnachtszeit … Da darf es ruhig über die Maßen glitzern und funkeln – ganz nach dem Motto „Mehr ist mehr“.

Positive Emotionen und Glück soll das Winter Wonderland, laut Veranstalter Walter Egle, den Besucher:innen bringen. Wer sich auch verzaubern lassen möchte, hat noch bis 4. Februar die Gelegenheit dazu – denn die Lichterschau wurde verlängert!

Infos & Tickets auf lumagica.com/winterwonderland-wien