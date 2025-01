Wintersport im MQ: Action, Stars und Mitmach-Erlebnisse

Zwischen 15. und 17. Jänner verwandelt die VOLKSBANK WIEN AG gemeinsam mit ihrer langjährigen Partnerin Sporthilfe den Innenhof des MuseumsQuartiers in eine pulsierende Sport-Arena – Eintritt frei!

Bereits am ersten Tag (15. Jänner) wartet ein besonderes Highlight: der Skiroll-Piste-Simulator, der echten Pistenspaß ohne Wind, Wetter und Schnee verspricht. Daneben lädt eine mobile Skisprungschanze wagemutige Nachwuchstalente und Neugierige ein, den Skisprung selbst auszuprobieren.

Skisprung-Ikonen hautnah

Am 15. Jänner steht Skisprung-Legende Andreas Goldberger den Kindern (6 bis 9 Jahre) zwischen 14 und 18 Uhr mit Tipps und Tricks zur Seite. Einen Tag später, am 16. Jänner, übernimmt Daniel Huber das Schnupper-Training. Beide Termine sind kostenlos, eine Online-Anmeldung unter www.stadtadler.at ist jedoch erforderlich.

Tanzen statt Springen

Wer lieber das Tanzbein schwingt, ist am 17. Jänner genau richtig: Von 14 bis 18 Uhr verwandelt sich die Skisprungschanze in einen Dancefloor. Unter dem Motto „Neubau tanzt“ zeigen lokale Tanzschulen ihre Moves – und laden alle zum Mitmachen ein.

Sportstars zum Anfassen

An allen drei Tagen gibt es im „Aufwind-Village“ die Chance, Welt- und Europameisterinnen sowie Olympiasiegerinnen zu treffen. Von Lukas Mähr (Olympiasieger im Segeln) bis zu Benny Wizani (Staatsmeister im Trampolinspringen) geben Sportgrößen Autogramme und stehen für Fragen zur Verfügung. Auch Tischtennis-Europameister Stefan Fegerl (16. & 17. Jänner, jeweils 12:00–14:30 Uhr) kann an der Platte herausgefordert werden. Die Basketballprofis der Oberwarter Gunners zeigen zudem an allen drei Tagen, wie man bei Korblegern und Würfen richtig punktet.

Infos auf einen Blick