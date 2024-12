Winterzauber in Wien: Von Konzerten bis Christbaumkauf

Die Wien Holding sorgt in der Adventzeit für besondere Erlebnisse. Ob hoch hinaus am Donauturm, musikalisch in der Franziskanerkirche, feierlich auf der Donau oder entspannt in der Therme – hier findet jeder was Passendes.

Musikalischer Advent mit der MUK

Das traditionelle Weihnachtskonzert der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK) steht heuer unter dem Motto „Bruckner im Advent“. Der Chor der MUK und Studierende der Orgelklasse präsentieren in der Franziskanerkirche Werke von Anton Bruckner.

Mittwoch, 11. Dezember 2024, 19:00 Uhr

Franziskanerplatz 4, 1010 Wien

Eintritt frei

Donauturm: Konzerte und Punsch mit Aussicht

Ab Dezember wird die verglaste Terrasse des Donauturms zum Konzertsaal. Das Classic Sound Vienna Streichquartett begeistert jeden Mittwoch und Donnerstag mit wechselnden Musikprogrammen. Die Konzerte finden in 155 Metern Höhe mit einem einzigartigen Ausblick über die Stadt statt.

Termine: Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 18:00 und 20:00 Uhr

Details und Buchung: https://shop.donauturm.at/konzerte/ .

Zusätzlich lädt die Bar des Donauturms jeden Adventsamstag und -sonntag von 10:00 bis 16:00 Uhr zum Punschtrinken ein. An Konzerttagen bleibt die Bar länger geöffnet.

Jüdisches Museum Wien: Chanukka entdecken

Das Jüdische Museum Wien bietet spannende Themenführungen zu Chanukka an. Gezeigt werden besondere Objekte aus verschiedenen Kulturen, begleitet von Rezepten für traditionelle Chanukka-Spezialitäten.

Termine: 25., 26., 27., 29., 30., 31. Dezember 2024 und 1. Jänner 2025, jeweils um 17:00 Uhr

Ort: Museum Dorotheergasse, 1010 Wien

Teilnahmegebühr: 3 Euro mit gültigem Eintrittsticket

Festliche Fahrten mit der DDSG Blue Danube

Die DDSG Blue Danube bietet in der Adventzeit verschiedene Themenfahrten an. Highlights sind der Adventbrunch, das Rat Pack X-Mas Special und Gospelabende auf der MS Admiral Tegetthoff. Buchungen sind online, telefonisch oder vor Ort möglich. Details unter ddsg-blue-danube.at.

Mit dem Twin City Liner nach Bratislava

Zwischen 22. November und 22. Dezember 2024 bringt der Twin City Liner Reisende von Wien direkt in die vorweihnachtliche Altstadt von Bratislava.

Abfahrt: Freitags, samstags und sonntags um 10:30 Uhr ab Schwedenplatz

Rückfahrt: 16:30 Uhr ab Bratislava

Ticketpreis ab 25 Euro

Details unter: www.twincityliner.com

Christbaumverkauf am Großmarkt Wien

Frisch geschnittene Christbäume aus der Region Weiz werden täglich auf dem Großmarkt Wien angeboten. Das umweltfreundliche Sortiment umfasst Bäume in verschiedenen Größen und Topfware.