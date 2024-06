G’schmackige Seestadt: Wissenschaftler als Spitzenkoch

Wieder ein neues, kulinarisches Highlight in der Seestadt: Der iranische Computer-Wissenschaftler, technische Mathematiker und gelernte Koch Iman, der schon seit 24 Jahren in Österreich lebt, eröffnete direkt am See einen Foodtruck namens “chilli & knife”.

Seestadt wie Mauritius

Das Besondere daran: Es handelt sich bei den angebotenen Speise nicht um Fastfood, sondern um wahre Köstlichkeiten – etwa Curry Linsen, Mango-Kokos-Chicken und Trüffel-Pommes! “Faszinierend ist auch die Stimmung hier”, strahlt Iman mit der Sonne um die Wette. “Wie in Mauritius.”