Zielsicheres WBB: Platz 5 beim Eisstockturnier!

Beim ersten Antreten in dieser personellen Besetzung erreichte das Wiener Bezirksblatt-Team unter 17 Teilnehmern den beachtlichen 5. Platz. Und Teamleader Thomas Strachota kündigt an: “Wir wollen mehr!”

Das traditionelle Eisstockturnier der Polizei war nicht nur ein Get-Together von Exekutive, Medien und Prominenz, sondern hatte auch einen sportlichen Aspekt. Denn es ging darum, in der Steffl-Arena in der Donaustadt mehr Punkte durch die Eisstöcke zu ergattern. Und das in mehreren Durchgängen …

Spaß im Vordergrund

Wobei es immer fair blieb. “Der Spaß steht hier natürlich im Vordergrund”, so die Organisatoren rund um Manfred Reinthaler von der Polizei. Wobei schon klar ist: Nachdem die Kronen Zeitung in den letzten beiden Jahren jeweils gewonnen hat, war diesmal das Wiener Bezirksblatt das bestplatzierte Medium. Am Ende reichte es zu Platz 5 unter 17 Teilnehmern. Den Sieg trugen heuer die Polizei-Offiziere davon.

Kampfansage für 2026

“Auf Platz 5 sind wir schon stolz. Trotzdem wollen wir mehr, haben sicher die Chance aufs Stockerl”, so das WBB-Team um Andrew Tom Healy, Thomas Strachota, Rafael und Hans Steiner. “Bis zum nächsten Jahr auf dem glatten Parkett!”

Die Siegerehrung für das WBB-Team mit Manfred Reinthaler (rechts).