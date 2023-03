Witzige Idee: Im Bademantel durch die Stadt

Am 2. Mai lädt die Therme Wien wieder mit einem Augenzwinkern zum „Bademanteltag“. Ab 16 Uhr gibt es gratis Eintritt für alle Gäste, die schon im Bademantel zur Therme Wien kommen.

Fotos und Videos vom Wiener Bademanteltag haben in den letzten Jahren sogar international für Aufsehen gesorgt. Kein Wunder, in diesem Outfit fällt man in der Öffentlichkeit eben auf. Auch heuer werden wieder rund 1.500 Wiener der Einladung folgen und im Bademantel Thermenflair in der ganzen Stadt verbreiten.

„Life is better in a Bademantel“

Der Bademanteltag hat der Stadt unter dem Motto „Life is better in a Bademantel“ viel Sympathie gebracht. Die Therme Wien will mit dem Event auch heuer wieder ein Zeichen für Spaß, Entspannung und Lebensqualität setzen. Dazu Geschäftsführer Edmund Friedl: „In einer so herausfordernden Zeit ist es uns eine besondere Freude, zum bereits vierten Mal mit unseren Gästen den Bademanteltag zu feiern. Er soll uns daran erinnern, sich immer wieder etwas Gutes zu tun und regelmäßige Auszeiten vom Alltag zu genießen.“

Gutscheinheft und Bademantel als Geschenk

Am 2. Mai gibt es ab 16 Uhr im Bademantel nicht nur gratis Eintritt in die Therme Wien, sondern auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm und Zusatzangebote.

