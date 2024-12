Große Eröffnung der Wohlfühloase Schwechat by Romana Ramschak

Am Samstag, den 7. September 2024, eröffnet die Wohlfühloase Schwechat by Romana Ramschak ihre Pforten – ein Ort, der mehr ist als nur ein Beauty-Salon.

Ab 14 Uhr wird in der Wienerstraße 20, direkt über dem Drogeriemarkt „DM“, die Tür zu einem Raum geöffnet, der ganz dem Wohlbefinden gewidmet ist. Romana Ramschak hat hier etwas geschaffen, das es so in Schwechat noch nicht gibt: eine echte Oase für Körper und Seele.

Ein Ort, der alle Sinne anspricht

Was die Wohlfühloase so besonders macht? Es ist die durchdachte Kombination aus modernster Technik und einem ganzheitlichen Konzept, das wirklich jeden Aspekt von Schönheit und Wohlgefühl abdeckt. Romana Ramschak hat ihre jahrelange Erfahrung in den Bereichen Fitness und Beauty genutzt, um ein Angebot zusammenzustellen, das von der Pflege der äußeren Schönheit bis hin zur inneren Balance reicht.

Hier gibt es keine Standardlösungen – alles wird auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt. Egal, ob Sie sich für das Abnehmen im Liegen interessieren, eine entspannende Massage genießen möchten oder Ihre Haut mit einer professionellen Kosmetikbehandlung zum Strahlen bringen wollen – die Wohlfühloase bietet Ihnen genau das, was Sie suchen. Auch Nageldesign, Fußpflege, dauerhafte Haarentfernung, Wimpernstyling, Haarextensions und Permanent Makeup gehören zum vielseitigen Angebot.

Eine Eröffnung, die Sie nicht verpassen sollten

Die Eröffnung am 7. September wird ein Tag, an dem Sie nicht nur die Wohlfühloase entdecken, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm erleben können. Persönlichkeiten wie Kerstin aus „Teenager werden Mütter“ sorgen mit ihren musikalischen Beiträgen für eine besondere Atmosphäre, während ein DJ den Soundtrack zu einem entspannten Nachmittag liefert. Für die Gaumenfreuden sorgt eine Weinverkostung vom Weingut Haimer, und auch Liebhaber von gutem Kaffee kommen auf ihre Kosten. Damit Sie sich ganz auf das Event konzentrieren können, gibt es zwei Stunden kostenloses Parken direkt am Veranstaltungsort.

Ihr neuer Lieblingsort für alles, was gut tut

Romana Ramschak hat mit der Wohlfühloase einen Raum geschaffen, der Sie nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich berührt. Hier finden Sie keinen anonymen Service, sondern echte Menschen, die sich mit Leidenschaft um Ihr Wohlbefinden kümmern. Diese Eröffnung ist mehr als nur der Start eines neuen Geschäfts – es ist die Verwirklichung einer Vision, die Romana schon lange begleitet.

Wenn Sie neugierig geworden sind, sollten Sie sich den 7. September 2024 dick im Kalender markieren. Ab 14 Uhr sind die Türen der Wohlfühloase Schwechat by Romana für Sie geöffnet. Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie, was es heißt, rundum verwöhnt zu werden. Es erwartet Sie ein Tag voller Entdeckungen und Überraschungen – genau das, was Sie verdienen.