Wohnen & Interieur zeigt Einrichtungstrends

Nach drei Jahren öffnet die Wohnen & Interieur Messe wieder ihre Pforten. Der Schwerpunkt liegt auf nachhaltigen und bedürfnisorientierten Wohntrends gepaart mit österreichischer Designinnovation.

Vom 15. bis 19. März findet zum 19. Mal die größte Messe Österreichs für Wohnen und Einrichten statt. Diesmal treffen in der Messe Wien Wohntrends auf Immobilien und Reiseinspirationen, denn die Wohnen & Interieur wird gemeinsam mit der Ferienmesse und der Wiener Immobilienmesse abgehalten. Ein besonderes Highlight stellt auch in diesem Jahr die Live-Kochbühne dar: Chefkoch Julian Kutos kreiert nicht nur kulinarische Gaumenfreuden, sondern lädt auch zum Mitkochen ein.

Bedürfnisorientiertes Wohnen

In Wien leben nur 9% der Einwohnerinnen und Einwohner in einem Eigenheim. Zudem ist das Durchschnittseinkommen im Schnitt geringer und die Wohnungen um etwa 25 Quadratmeter kleiner als im Rest Österreichs. „In der Werbewelt wird das oft nicht berücksichtigt, meist sieht man ausladende Wohn-und Sofalandschaften. Wir wollen daher die Normalität des österreichischen Wohnens in den Fokus stellen“ betont Mag. Andreas Kreutzer, Geschäftsführer der Branchenradar.com Marktanalyse GmbH.

Schwerpunkt Nachhaltigkeit

Das Thema Nachhaltigkeit, das zwar immer mehr an Bedeutung gewinnt, für die Kaufentscheidung aber nach wie vor eine untergeordnete Rolle spielt, muss also an die Lebensrealität der Menschen gebunden werden. Josef Papousek, Geschäftsführer von Mocca Mint und Kurator der Sonderschau „Upcycling Furniture“, die in Halle A zu sehen sein wird, sieht eine Lösung in multifunktionalen und platzsparenden Einrichtungsgegenständen mit austauschbaren Einzelteilen. Außerdem setzt die österreichische Start-Up-Szene auf Wiederverwertung und optimale Ressourcennutzung, ohne Einbußen beim Thema Design zu machen. Wer ein Gartenplätzchen zur Verfügung hat, bekommt bei der Hornbach Meisterschmiede wertvolle Tipps zum Thema Hochbeet. Designverliebte kommen in der Unikatewelt auf ihre Kosten – Hier stehen individuelle und kunstvolle Einzelstücke mit einer Vielfalt an Form, Farbe und Material im Vordergrund.

