Wohnpartner: Vor Weihnacht ist wieder einiges los

Gewinnspiele, Rezepte, Bastelideen und Geschichten aus dem Gemeindebau sorgen für vorweihnachtliche Stimmung und fördern den Zusammenhalt in den Grätzln. Und ab heute öffnet sich auf www.wohnpartner-wien.at wieder jeden Tag ein Türchen mit positiven Geschichten aus dem Wiener Gemeindebau. Das Angebot wird durch Gewinnspiele, Kochrezepte und Basteltipps abgerundet.

Bereits zum vierten Mal öffnet der Adventkalender von wohnpartner seine virtuellen Türen auf der Website wohnpartner-wien.at und stellt unter anderem „Engel der Nachbarschaft“ vor, ohne die das Leben nur halb so schön wäre. Passend zur Weihnachtszeit gibt es außerdem von Gemeindebau-Mietern selbstverfasste Gedichte, Bastelideen, Rezepte zum Nachkochen und tolle Gewinnspiele.

wohnpartner überzeugt mit einem kostenlosen und gemeinschaftsorientierten Angebot. (Claudia Huemer)

Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál freut sich über die vielen positiven Geschichten aus dem Gemeindebau: „Gerade in Wien ist die Adventzeit eine Zeit des Zusammenrückens, der sozialen Wärme und der Entschleunigung. Eine funktionierende Nachbarschaft, die füreinander da ist und in der sich die Menschen gegenseitig den Rücken stärken, trägt maßgeblich zur hohen Lebensqualität in Wien bei. Der wohnpartner-Adventkalender erzählt in 24 Geschichten, wie der soziale Zusammenhalt im Gemeindebau auch in schwierigen Zeiten funktionieren kann.“

Gemeinschaftliche Advent-Aktionen

Der soziale Zusammenhalt kann auch direkt vor Ort erlebt werden. Quer durch ganz Wien bieten wohnpartner-Lokale und Grätzl-Zentren kostenlose vorweihnachtliche Aktivitäten, bei denen sich die Nachbarschaft kennenlernen und austauschen kann. Die Bandbreite ist groß und reicht vom gemeinschaftlichen Maroni-Braten über Punsch-Trinken bis hin zu Keksebacken und Weihnachtsfest. Alle Termine findet man online unter wohnpartner-wien.at/aktuelles/kalender . Die Teilnahme an allen Aktivitäten ist kostenlos.

Dazu wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „Der Wiener Advent hat wieder einiges zu bieten. Denn wohnpartner überzeugt mit einem kostenlosen und gemeinschaftsorientierten Angebot. Die Freizeitaktivitäten richten sich an alle, die ihre Nachbarinnen und Nachbarn besser kennenlernen und sich vernetzen wollen.“

Ausgewählte Adventtermine

Winterzauber bei wohnpartner

01.12., 16.00-19.00 Uhr

2., wohnpartner-Lokal Engerthstraße 230

Büchertauschbörse mit Punsch und Keksen

04.12., 15.00-17.00 Uhr

11., wohnpartner-Lokal Albin-Hirsch-Platz 1/2/R2

Maroniaktion

05.12., 16.00-18.00 Uhr

21., Jedleseerstraße 77

Nikolofeier

06.12., 16.00-18.00 Uhr

10., Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/Stiege 25

Keksebacken

15.12., 10.30-13.00 Uhr und 16.00-18.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1-39/3/R01

Let’s Punsch together

12.12., 14.00-16.00 Uhr: 22., Mela-Köhler-Straße 7

13.12., 14.00-16.00 Uhr: 21., Adolf-Loos-Gasse 12, vor Stiege 20

On the road again – unterwegs mit dem Punsch-Wagerl

14.12., 14.00-16.00 Uhr: 22., Josef-Bohmann-Hof, Alfred-Kubin-Platz

18.12., 14.00-16.00 Uhr: 22., Rennbahnweg 27, Startpunkt: Festhof

Weihnachtsfest für Kinder

19.12., 14.30-16.00 Uhr

Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01

Weihnachtliches Sprachcafé

21.12., 11.00-12.30 Uhr

Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Goethehof, Schüttaustraße 1-39/3/R01