Im Workshop „Abfall reduzieren in sozialen Einrichtungen“ werden Best Practice Beispiele zur Reduktion von Müll vorgestellt und die Teilnehmer tauschen sich über ihre Praxiserfahrungen bei der betrieblichen Abfallreduktion aus. Der Workshop findet am Freitag, 22. September 2023 statt, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

In sozialen Einrichtungen wuchsen die Müllberge vor allem während der Pandemie zum Teil stark an. Das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der Universität für Bodenkultur und DIE UMWELTBERATUNG haben sich zum Ziel gesetzt, diese Entwicklung in sozialen Betrieben wieder in eine umweltverträgliche Richtung zu lenken. Mit Unterstützung der Caritas Wien und NÖ-Ost testete das Projektteam Maßnahmen, um die Abfallmengen an ausgewählten Standorten zu reduzieren. Zum Beispiel wurde beim Getränkeeinkauf auf Mehrwegverpackungen umgestellt und Lebensmittel wurden in größeren Verpackungen statt Portionsverpackungen eingekauft.

Erfahrungen teilen im Workshop

Nun geht das Projektteam den nächsten Schritt und vernetzt sich mit anderen sozialen Organisationen: „Wir haben in den letzten Monaten verschiedenste Möglichkeiten zur Abfallvermeidung ausgelotet und sind überzeugt, dass auch in anderen sozialen Einrichtungen viel in Sachen Abfallvermeidung rauszuholen ist. Der Workshop inspiriert die Teilnehmer, in der eigenen Organisation Maßnahmen zur Müllreduktion zu setzen“, sagt Daniela Einsiedler, Abfallexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

Ein kreativer Vormittag

Der Workshop „Abfall reduzieren in sozialen Einrichtungen“ wird am Freitag, 22. September 2023 von 9:30 bis 13 Uhr an der BOKU in Wien stattfinden. Nach kurzen Vorträgen erarbeiten die Teilnehmer mit interaktiven Methoden Maßnahmen zur Abfallvermeidung und tauschen sich über bereits gelungene Umsetzungen aus. Das Programm:

Vortrag: Abfall damals und heute – Herausforderungen und Lösungen im betrieblichen Abfallmanagement

Vorstellung des Projektes „Abfallvermeidung in der Caritas“

Vorstellung von Best Practice Beispielen der betrieblichen Abfallvermeidung

Workshop: Ideen zur Abfallvermeidung in den teilnehmenden Organisationen

Zeit zur Vernetzung am Buffet

Projekt „Abfallvermeidung in der Caritas“

Der Workshop findet im Zuge des Projekts „Abfallvermeidung in der Caritas“, das von der Verpackungskoordinierungsstelle finanziert wird, statt. In dem Projekt untersuchen und testen das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der BOKU, die Caritas Wien und NÖ-Ost und DIE UMWELTBERATUNG Maßnahmen, das Müllaufkommen zu reduzieren.