Nicht in Ferne schweifen: Der Genuss liegt so nah

Am Donnerstag, dem 21. September, findet von 16 bis 20 Uhr wieder eine „foodtastische“ Genussreise im INTERSPAR am Schottentor statt.

Diesmal präsentieren sich Start-ups aus der Genussszene und Jungunternehmer mit kreativen Food-Trends, die unter „Young & Urban by SPAR“ exklusiv gelistet sind. Wer also Lust auf deliziöse Snacks, erfrischende Drinks und neue Geschmackserlebnisse hat, sollte unbedingt vorbeischauen. Viele der Gründer werden zudem von 16 bis 20 Uhr persönlich vor Ort sein und an insgesamt 13 Genuss-Stationen ihre Food-Neuheiten präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Sonja Simunec und Bastian Fisser von „The Bitery“, die echten Foodies schon wegen ihres Food-Blogs bekannt sind, Hamza Imara, der Gründer von „HANA“ – den köstlichen Baklava-Spezialitäten – oder aber Max Lorenz, Gründer von „28LOTS2, der mit dem ersten Schokoladensommelier Wiens handgeschöpfte Schokoladenvariationen kreiert. Die Gastro-Virtuosin Haya Molcho ist in Wien und über die Bundeshauptstadt-Grenzen bekannt und wird ebenfalls bei der Genussreise „Young & Urban by SPAR“ mit pikanten NENI-Spezialitäten vertreten sein.

Ein Gulden garantiert Genuss

Bezahlt wird bei der Genussreise mit den INTERSPAR-Genussgulden, die am Tag der Genussreise an der Rezeption im Foyer im INTERSPAR am Schottentor erworben werden und bei den einzelnen Stationen eingelöst werden können. Neu im Sortiment von SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR ist übrigens das HERMANN.BIO Fungi Pad – natürlich aus selbstgezüchteten Kräuterseitlingen – eine vielseitig einsetzbare Basis für viele bunte, vegetarische Gerichte. Auch von der Pflanzenpower, die in den Curingshot Obst- und Gemüseshots steckt, sowie von vielen weiteren „Young & Urban by SPAR2 Food-Trends, können sich alle Genussmenschen am 21. September selbst überzeugen.

Weitere Informationen zum Event finden Interessierte online unter: interspar.at/events-am-schottentor/genussreise

Die Genussreise im Detail:

Wann: Donnerstag, 21. September 2023, von 16 Uhr bis 20 Uhr

Wo: INTERSPAR am Schottentor, Schottengasse 6-8

Kosten: 15 Euro für 10 Genussgulden / 10 Euro für 5 Genussgulden

Die Genussgulden können am 21.9. 2023 ab 7:30 Uhr an der Rezeption im INTERSPAR am Schottentor erworben werden.