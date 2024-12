Wunsch ans Christkind: Bitte bring mir einen Pinguin

Weihnachtsgeschenke zu finden, die überraschen, ist nicht einfach. Wie wäre es mit einem Humboldtpinguin unter dem Christbaum – natürlich nur symbolisch? Der Tiergarten Schönbrunn macht es möglich!

Eine Patenschaft für die quirligen Frackträger im Tiergarten Schönbrunn ist eine originelle Geschenkidee, mit der man Freude bereitet und gleichzeitig Gutes tut. „Mit jeder Patenschaft unterstützen Sie die tägliche Pflege unserer Tiere und tragen zu unserer Artenschutzarbeit weltweit bei“, erklärt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck.

Egal, ob für Fischfreunde oder Vogelliebhaber: Mit rund 600 Tierarten bietet der Tiergarten Schönbrunn eine große Auswahl an Patentieren. Die Humboldtpinguine zählen zu den beliebtesten Patentieren – genauso wie Giraffen, Elefanten und Rote Pandas. Die gerade erst neu ins historische Affenhaus eingezogenen Sumpfmeerschweinchen würden sich hingegen noch über Paten freuen.

Vier Patenschaft-Pakete

Vier verschiedene Patenschaftspakete stehen zur Auswahl – beginnend bei fünf Euro im Monat. Je nach Paket warten verschiedene Extras, von personalisierten Urkunden bis zu exklusiven Veranstaltungen. So hat diese Woche beispielsweise der beliebte Paten-Adventpunsch stattgefunden, bei dem der großen Patenfamilie die neue Anlage der Roten Pandas und Zwergotter vorgestellt wurde, gefolgt von einem gemütlichen Beisammensein mit Direktor Hering-Hagenbeck bei Punsch und Maroni.

Alle Patenschaften haben eine Mindestlaufzeit von 12 Monaten. Die Preise sind für jede Tierart gleich. „Wir freuen uns, dass die Vorweihnachtszeit in unserer Abteilung keine ruhige Zeit ist und Patenschaften beliebte Geschenke sind – sowohl für sich selbst als auch für geliebte Menschen“, so Mag. Nina Gruy-Jany aus der Abteilung für Patenschaften schmunzelnd. „Wer eine Patenschaft bis zum 16. Dezember online abschließt, erhält Urkunde und Patenschaftsunterlagen rechtzeitig vor Weihnachten und kann schon in den Feiertagen seine neuen Schützlinge im Tiergarten Schönbrunn besuchen.“

Alle Infos dazu unter www.zoovienna.at/patenschaften