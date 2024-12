YouTube-Jahresrückblick: Die Top-10-Videos des Landes

Das Jahr 2024 brachte eine bunte Mischung aus Sport, Unterhaltung und lokaler Kreativität auf YouTube. Fußball-Highlights, DIY-Projekte und Satire dominierten die Interessen der österreichischen Nutzer:innen. Besonders auffällig: Die starke Präsenz heimischer Inhalte in den Top-Videos.

„Der Jahresrückblick zeigt, dass die Österreicherinnen und Österreicher YouTube sowohl zur Information als auch zur Unterhaltung nutzen. Dabei sieht man gleichzeitig den sehr erfreulichen Trend, dass heimische Inhalte und lokale Creator sehr stark in den Top Videos vertreten sind. Das diesjährige Top Video von dem Tiroler Fabio Wibmer ist ein sehr schönes Beispiel dafür”, erklärt Wolfgang Fasching-Kapfenberger, Pressesprecher von YouTube Austria.

Platz 1 für Fabio Wibmer

Mit seinem actionreichen Video sicherte sich der Tiroler Fabio Wibmer die Spitzenposition der meistgesehenen Videos in Österreich. „Es ist wirklich beeindruckend, dass man es hierzulande mit einem österreichischen Video schaffen kann, die Nummer eins zu werden. Bei der riesigen Menge an Content ist es etwas Besonderes, so herauszustechen und ganz oben zu stehen. Das ist eine große Ehre, auf die ich sehr stolz bin“, so Wibmer.

Top 5

„The STREIF is my Playground – Fabio Wibmer”, Fabio Wibmer

2. „irl stream in Austria 🇦🇹”, IShowSpeed

3.„Kühe frieren auf Weide fest”, BILD

4. „Young Woman Buys Old House and Renovates it Back to New in 2 YEARS | Start to Finish @juanxiaoliu”, Quantum Tech HD

5. „Peter Klien: Opernball 2024 | Gute Nacht Österreich”, Peter Klien