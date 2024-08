Visionäre Immobilien-Projekte werden zum Erfolg

Seit dem Markteintritt der ZIMA in Wien im Jahr 2016 und der Standortgründung mit einem Büro in der Plankengasse 7 im 1. Bezirk hat die traditionsreiche Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Dornbirn (Vorarlberg) ihr Engagement für herausragende Immobilienprojekte in der Bundeshauptstadt eindrücklich unter Beweis gestellt.

Von Beginn an standen die Entwicklung und Realisierung mehrerer Schlüsselprojekte, die das Profil der Stadt nachhaltig prägen, im Mittelpunkt der Tätigkeiten der ZIMA Wien.

Großprojekte wie ‚Kirschblüte‘ bereits in Planung

Schon bei der Eröffnung des Standortbüros in Wien war die Planung der ersten Großprojekte weit fortgeschritten, gerade die Vorbereitungen für das Neubauprojekt „Kirschblüte“ im Kirschblütenpark im 22. Bezirk verliefen sehr erfolgreich. Die Vision des Teams um Geschäftsführer Erwin Brauchart und Standortleiter Mag. Thomas Thaler war klar: ZIMA Wien soll mit attraktiven Wohnbauprojekten das Wachstum der Stadt Wien maßgeblich mitgestalten.

Erstes Projekt in Wien: Kirschblüte – Zuhause im Park

Im Oktober 2021, ca. zwei Jahre nach dem Baustart, feierte die ZIMA Wien den erfolgreichen Abschluss ihres ersten Großprojekts in der Hauptstadt. Mit dem Wohnquartier Kirschblüte im 22. Bezirk entstanden auf einem 11.000 m2 großen Areal insgesamt 370 Wohnungen in einem dreiteiligen Gebäudeensemble. Quasi fast zeitgleich mit der Fertigstellung waren auch alle Wohnungen im Projekt verkauft. Die Kirschblüte umfasst eine Nutzfläche von über 24.700 m2, ein Geschäftslokal, 230 Tiefgaragenstellplätze sowie einen 600 m2 großen Kindergarten und punktet mit hervorragender Infrastruktur und optimaler Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz. Die gesamte Projektphase war geprägt von Leidenschaft, Handschlagqualität und Professionalität aller Projektbeteiligten – vom Baustart im September 2019 über die besondere Dachgleiche in Zeiten von Corona im August 2020 bis zur fristgerechten Übergabe des Bauteil 1 an den Investor.

Kirschblüte Bauteil 1 – gesamthaft an Investor verkauft

Der straßenbegleitende Bauteil des Neubauprojekts Kirschblüte wurde bereits im Juli 2021 erfolgreich fer- tiggestellt und an die renommierte AURIS Immo Solutions GmbH übergeben. Damit wurde ein Projekt des „Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich“ in der prosperierenden Donaustadt abgeschlossen. Der klima- aktiv Silber-zertifizierte Neubau in der Donaufelder Straße 164 umfasst 126 Wohneinheiten, den bereits erwähnten Kindergarten und das Geschäftslokal mit insgesamt 7.000 m2.

Bauträger: ZIMA Wien GmbH

Umfang: 3 Baukörper / 372 Wohn- und Gewerbeeinheiten

Planung: HAWLIK GERGINSKI Architekten ZT GmbH

Projektvolumen: ca. EUR 116 Mio.

Baustart: Herbst 2019, Fertigstellung: Ende 2021

Jüngstes Projekt: Attemsgarten – grün Wohnen beim Donauzentrum

Mit der Fertigstellung des Wohnquartiers Attemsgarten in der Attemsgasse 44 Ende 2023, hat ZIMA Wien einen weiteren Meilenstein erreicht. Das Projekt umfasst drei Baukörper mit insgesamt 240 Wohneinheiten im 22. Bezirk, die pünktlich an die neuen Eigentümer übergeben wurden. Der Attemsgarten setzt auf Urban Gardening mit vorgefertigten Pflanztrögen auf Balkonen und Terrassen sowie Dachgärten, die als Treff- punkt für die Hausgemeinschaft dienen. Zusätzlich steht den Bewohnern ein 100 m2 großer Fitness- und Yogabereich zur Verfügung. Ausgezeichnet mit klimaaktiv Gold, punktet das Quartier mit Photovoltaikan- lagen, über 450 Fahrradstellplätzen, E-Tankstellen und einer hervorragenden Infrastruktur.

Bauträger: ZIMA Wien GmbH

Architekten: HAWLIK GERGINSKI Architekten ZT GmbH

Baufirma: Porr Bau GmbH / Swietelsky AG

Umfang: 3 Baukörper, ca. 16.000 m2

Nutzung: 240 Wohnungen (1- bis 5-Zimmer Wohnungen) Tiefgarage mit 126 Autostellplätzen & E- Tankstellen / 452 Fahrradabstellplätze

Projektvolumen: EUR 100 Mio.

Baustart: Oktober 2021, Fertigstellung: Frühjahr 2024

Attemsgasse 42 – Neubauprojekt mit ÖSW

Gemeinsam mit dem Österreichischen Siedlungswerk (ÖSW AG) entwickelte ZIMA Wien direkt angrenzend zum innovativen Stadtquartier Attemsgarten ein Wohnbauprojekt mit 96 geförderten Mietwohnungen, 28 PKW-Stellplätzen und drei Gewerbeflächen auf einer Gesamtnutzfläche von 4.680 m2. Das Projekt in der Attemsgasse 42 in Wien-Donaustadt, wurde im Frühjahr 2024 fertiggestellt und bietet eine optimale Infrastruktur mit unmittelbarer U-Bahn-Anbindung und zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten. Die Stadt Wien schafft mit dem Modell der Wohnbauförderung qualitativ hochwertigen, bedarfsorientierten und umweltge- rechten Wohnraum bei gleichzeitig leistbaren Mieten.

Baurechtsnehmer & Errichter: Österr. Siedlungswerk Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft

Generalpartner und Projektmanager: ZIMA Wien GmbH

Architekt: HAWLIK GERGINSKI Architekten ZT GmbH

Grundfläche gesamt: rd. 1.434 m2

Wohnnutzfläche: EG bis 7 OG – 4.680 m2

Wohnungen: 96 Wohnungen (2- bis 4-Zimmer Wohnungen)

Gewerbefläche im EG: 270 m2, 3 Einheiten

Abstellplätze: 28 PKW-Stellplätze

Gebäudestandard: klimaaktiv Silber

Baustart: Januar 2022

Fertigstellung: Frühjahr 2024

Beeindruckende Verwertungsquote

Aktuell stehen noch wenige 2-Zimmer Wohnungen im Projekt Attemsgarten zum Verkauf. Mit einer Verwertungsquote von 94 % bei Fertigstellung ist ZIMA Wien gerade in Anbetracht auf das aktuelle Marktum- feld besonders zufrieden. Die erfolgreiche Realisierung dieser Projekte stärkt das Vertrauen der Partner und Kunden in die ZIMA Wien als verlässlichen Wohnbauträger, besonders in den aktuell turbulenten Zeiten. Mit einer Projektpipeline von über 50.000 m2 Grundstücksfläche verfolgt der Standort weiterhin die Strategie, als Immobilienentwickler von hochwertigem, nachhaltigem und gleichzeitig leistbarem Wohnraum aufzutreten. „Mit der Suche nach weiteren Projekten untermauert die ZIMA Wien den Willen, die Stadt Wien als lebenswerteste Metropole der Welt aktiv mitzugestalten“, so Standortleiter Thomas Thaler abschließend.