Zu Besuch in der „Theehandlung Schönbichler“

Tee ist nicht nur ein Getränk mit jahrtausendealter Geschichte. Der Alleskönner kann sich auf vielfältige Weise positiv auf Geist und Körper auswirken. Die Geschichte des Tees ist 5.000 Jahre alt. Seit damals ist Tee neben Wasser ­das weltweit am meisten konsumierte Getränk. Auch bei uns hat Teetrinken lange Tradition. Liebhaber, die Wert auf besondere Qualität und reiche Auswahl legen, pilgern in Wien zur 1870 gegründeten „Theehandlung Schönbichler“ in der Wollzeile.

Die ganze Welt

Ob Tansania Usambara, Earl Grey grün, Himbeere, Japan Kirsch, China ­Jasmin, Mango ­Indica oder „Burgtheater Mischung“ – die Auswahl an Tee­sorten bei „Schönbichler“ in der Innenstadt ist äußerst umfangreich. Hier wird jede bzw. jeder fündig. Am beliebtesten sind, so Inhaber Franz Schreiner, die klassischen Earl-Grey-Tees, die am besten nachmittags genossen werden. Jene, die das ganz Besondere schätzen, können sich ihre eigene Tee­mischung zusammenstellen lassen. Die Rezeptur wird, wenn gewünscht, handschriftlich in einem Teebuch festgehalten, um jeder­zeit wieder abrufbar zu sein. Wer die 1870 gegründete ­„Theehandlung“ – der zweite Buchstabe „h“ entspricht der damaligen Schreibweise – betritt, findet sich in einer wunderbaren Welt von gestern wieder. Edle Deko-Elemente: die kostbaren historischen Tee­dosen, die einst dem schonenden Transport des Tees dienten. Wer sich dann der Vielfalt der Teesorten widmet, hat die ­Qual der Wahl. Experte Franz Schreiner: „Wir haben Spezialitäten von fast allen Kontinenten, etwa aus China, der Wiege des Tees, und aus Japan, von dort kommen die hochwertigsten Tees, die pro Kilo bis zu 400 Euro kosten.“

Viele feine Tassen

(C) Rastegar: In der Wollzeile befindet sich das altehrwürdige Teegeschäft.

Immerhin reicht ein Kilogramm Tee aber für bis zu 180 Tassen des feinen Getränks. Einen Tipp hat der Chef noch: „Bei der Teezubereitung gilt das Zwei-Kannen-Prinzip.“ Den Tee mit der entsprechenden Menge heißem Wasser (auf die richtige Temperatur achten) aufgießen – der Tee muss in der Kanne frei schwimmen. Den Tee nach der exakten Ziehzeit durch einen Filter in die zweite Kanne umfüllen: „Dann ist der Tee ­genussfertig.“