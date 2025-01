Bei Tesarek im Rathaus: Bezirks-Chef Erich Hohenberger

Der Landstraßer Bezirks-Chef Erich Hohenberger ist seit 35 Jahren Bezirksvorsteher in der Landstraße. Am 16. Jänner 2025 spricht er mit Paul Tesarek über sein Amts-Jubiläum. Und warum er im Alter von 77 Jahren noch einmal als Spitzenkandidat der SPÖ zur Wahl antreten wird.

Seit 35 Jahren leitet Erich Hohenberger die Geschicke in „seinem“ Bezirk. Damit ist er einer der längst dienenden Bezirksvorsteher Wiens. Sein hoher Beliebtheitsgrad ist darauf zurückzuführen, dass der leidenschaftliche Fußballer für die Bewohnerinnen und Bewohner da ist. Und – in Zeiten von digitaler Kommunikation fast schon seltenes Gut – auch persönlich mit ihnen spricht, sich austauscht, einfach ein Mann der klaren Worte ist. Mit gutem „G’spür” für die Sorgen und Anliegen der Menschen, Handschlagqualität, Kommunikationstalent und Wirtschaftssinn hat sich der Bezirk zu einem attraktiven Lebensraum in Wien entwickelt.

Rückblick auf 35 Jahre für die Landstraße, Vorschau auf Wien-Wahl

Mit Paul Tesarek lässt Erich Hohenberger 35 Jahre einer bemerkenswerten Karriere Revue passieren. Und spricht darüber, warum er auch noch mit 77 Jahren die Ärmel hochkrempelt und als Spitzenkandidat der SPÖ zur Wahl in Wien im Herbst 2025 antreten wird. Weiters geht es um spannende Themen, die in der nahen Zukunft in der Landstraße spruchreif werden, wie die künftige Holding-Arena in St. Marx und um den geplanten Umbau der Landstraßer Hauptstraße in eine Begegnungszone.

Zu Gast bei Tesarek: Erich Hohenberger

