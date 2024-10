Zu viel auf der Waage: Fast die Hälfte ist übergewichtig

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien schlägt Alarm. Laut einer aktuellen Studie ist mehr als die Hälfte der EU-Bevölkerung (53 Prozent) übergewichtig. In Österreich leiden bereits 18 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen an krankhaftem Übergewicht.

Besonders besorgniserregend sind die Zahlen unter Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis 19 Jahren. 6,7 Prozent der Mädchen und sogar 10,1 Prozent der Jungen in Österreich gelten gemäß den Kinderwachstumsstandards der WHO als fettleibig. Diese alarmierenden Ergebnisse sind Teil einer kürzlich veröffentlichten IHS-Studie und verdeutlichen die Dringlichkeit des Themas.

Handlungsbedarf erkannt

“Diese Ergebnisse sind ein Alarmsignal, das auf keinen Fall überhört werden darf“, kommentiert Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Es ist höchste Zeit zu handeln.“ Die Kammer fordert einen verstärkten Ausbau der Präventions- und Aufklärungsarbeit im Gesundheitsbereich. Zudem sollen Gesundheitskompetenzen als fester Bestandteil des Lehrplans in Schulen integriert werden.

Wiener Vorzeigeprojekt

Ein innovatives Projekt in Wien zielt darauf ab, diesen Herausforderungen entgegenzuwirken. „Med4School – Die Gesundheitsdrehscheibe“ richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und thematisiert Gesundheit und Wohlbefinden.„Wenn wir schon in der Volksschule damit beginnen, Kindern zu zeigen, wie sie ihren Körper gesund halten, etwa mit gezielter Bewegung und ausgewogener Ernährung, lassen sich negative Konsequenzen auf mehreren Ebenen vermeiden“, erklärt Kamaleyan-Schmied, die Initiatorin des Projekts.

Geld für die Vorsorge

Um die Gesundheitsvorsorge zu stärken, fordert Kamaleyan-Schmied, neue Wege in der Prävention zu beschreiten. Sie spricht sich für ein Anreizmodell aus, ähnlich dem „Gesundheitshunderter“ der SVS. Versicherte, die an Vorsorgeuntersuchungen teilnehmen oder gesundheitsfördernde Programme besuchen, erhalten einen Bonus von 100 Euro. „Ein finanzieller Anreiz trägt wesentlich zur Motivation bei und steigert die Zahl der Vorsorgeuntersuchungen“, sagt Kamaleyan-Schmied und fordert auch von der ÖGK einen Gesundheitsbonus.

Detaillierte Informationen zum Projekt „Med4School – Die Gesundheitsdrehscheibe“ finden sich auf der Website www.med4school.at.