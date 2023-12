Zuckerbäcker-Ball: Sarata präsentiert Stargast

Mit einem hochkarätigen Programm kann der Zuckerbäckerball am 11. Jänner 2024 aufwarten: Ball-Mutti Birgit Sarata bezeichnet die „süßeste Nacht“ ja als „Ball der Lebensfreude“. Als Star-Tenor wird Herbert Lippert auftreten.

Der Donnerstag im prunkvollen Festsaal der Hofburg zählt alljährlich zu einem der großen Highlights der Ballsaison. Am 11. Jänner geht die süßeste Nacht des Jahres über das rutschige Parkett – und das Aushängeschild der Veranstaltung, Opernsängerin Birgit Sarata, bringt wieder einen tollen Stargast in die Hofburg: Diesmal ist es Star-Tenor Herbert Lippert.

Das ist Herbert Lippert

Er war Solist bei den Wiener Sängerknaben, studierte Musikpädagogik an der Universität und war Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Vor allem als Mozartsänger hat sich Lippert einen Namen gemacht. „Ich freue mich sehr, dass wir so einen hochkarätigen Gast begrüßen dürfen“, so Birgit Sarata. Wobei sich das gesamte Programm sehen lassen kann: Um 21 Uhr ist feierliche Eröffnung mit der „Vereinigung Wiener Staatsopernballett“ und großartigen Solotänzern. Ab 21:45 Uhr heißt es für alle Tanzfreunde: „Alles Walzer“. Und natürlich ist der Ball ein Torten-Erlebnis der besonderen Art – schon im Eingangsbereich riecht es süßlich von den Künsten der Zuckerbäcker.

