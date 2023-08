Zum 70. Jubiläum bittet Heindl jetzt zur Tafel

Die Confiserie Heindl, im Jahre 1953 in Wien gegründet, begeistert seither mit Pralinen wie Schoko Maroni, Rehrücken und Nussbeugel. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums im heurigen Herbst überrascht man mit einer Neuerung.

Vor 70 Jahren begann in einer bescheidenen Backstube in Wien-Margareten die faszinierende Reise der Confiserie Heindl. Mit liebevoller Hingabe und unermüdlichem Streben nach Perfektion widmeten sich Walter Heindl Senior und seine Frau Maria der Herstellung exquisiter Pralinen. Erlesene Spezialitäten wie Rehrücken und Nussbeugel waren rasch über Österreichs Grenzen und Gaumen hinaus beliebt. Heute ist die Marke Heindl ein Synonym für österreichische Confiserie-Handwerkskunst und genießt internationalen Erfolg. Mit 30 eigenen Shops und einer starken Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel können Schokoholics der süßen Versuchungen hierzulande unbegrenzt frönen.

Schokoladen in Confiserie-Qualität

Anlässlich des Jubiläums begeistert das Familienunternehmen nun mit einer Neuerung. „Unsere treue Kundschaft und die starke Nachfrage nach hochwertigen Schokolade-Produkten in Confiserie-Qualität haben uns dazu inspiriert, den nächsten Schritt zu wagen und erstmals Tafelschokoladen zu produzieren. Zugegeben, das war auch schon länger ein persönlicher Wunsch von mir. Dank des reichen Schatzes an überlieferten Familienrezepturen konnten wir aus dem Vollen schöpfen und so bereits im ersten Schritt zehn neue Sorten kreieren“, sagt Geschäftsführer Andreas Heindl.

Zehn neue Sorten, drei davon vegan sind jetzt im Angebot: „Vollmilch“ schmeckt unvergleichlich cremig, „Edelbitter“ überzeugt mit einem köstlich-herben Aroma. „Walnuss“ ist eine Hommage an die beliebten Nussbeugel – eine der ersten Kreationen des Firmengründers Walter Heindl Senior. Mit „Rum Trüffel“ wurde eine raffinierte Verbindung von Trüffelcreme und edlem Stroh Inländer Rum geschaffen, die Schoko-Gourmets fasziniert. Weitere Sorten sind „Wiener Nougat“, „Knusper Krokant“ und „Feinstes Marzipan“. „Habari Coco“ bringt die Sommerfeeling in jede Jahreszeit. Und für die imperiale „Sissi“ und den meisterhaften „Mozart“ werden vermutlich insbesondere reisende Herzen höherschlagen. Nachdem Heindl mit einem umfangreichen veganen Sortiment bereits erfolgreich Akzente gesetzt hat, lag die Schaffung von veganen Genussoptionen auch in dieser Sache auf der Hand. So überzeugen drei der zehn neuen Sorten durch ihre rein pflanzliche Rezeptur („Edelbitter“, „Walnuss“ und „Feinstes Marzipan“).

Jubiläumsfest am 16. September

Das nächste Highlight für Naschkatzen und Schokotiger ist das bevorstehende Heindl-Jubiläumsfest. Dieses findet am 16. September von 9:00 bis 17:00 Uhr (letzter Einlass um 16:00 Uhr) direkt am Unternehmenssitz in Wien-Liesing (Willendorfer Gasse 2-8) statt. Neben einer Verkostung der neuen Tafelschokoladen erwarten die Besucherinnen und Besucher zahlreiche Naschstationen, Einblicke in die Produktion, ein umfangreiches Kinderprogramm und vieles mehr. Der Eintritt ist für Heindl-SchokoClub-Mitglieder und jene, die sich vor Ort für den Kundenclub registrieren, kostenlos.