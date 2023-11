Zwei Verletzte bei einem Verkehrsunfall in Hietzing

Bei einem Verkehrsunfall in Hietzing wurde ein PKW-Lenker in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Feuerwehrleuten mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Montagabend ereignete sich auf der Speisinger Straße in Hietzing ein Verkehrsunfall, in dem insgesamt fünf Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein Fahrzeuglenker wurde bei dem Unfall im Fußbereich eingeklemmt, eine Person in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Lenker bzw. Insassen der weiteren Fahrzeuge konnten ihre Autos selbstständig verlassen.

Von den Einheiten der Berufsfeuerwehr Wien wurde das elektrisch angetriebene Unfallfahrzeug stabilisiert, abgesichert und ein Brandschutz aufgebaut. Der Beifahrer konnte mit Hilfe der Rettungskräfte das Fahrzeug verlassen. In der Zwischenzeit übernahm ein Team der Berufsrettung Wien notfallmedizinische Versorgung des im Fahrzeug eingeklemmten Mannes, ehe er von den Feuerwehrleuten mit hydraulischem Rettungsgerät aus seinem Fahrzeug befreit werden konnte. Gemeinsam hoben Feuerwehrleute und Rettungsdienstmitarbeiter den Mann mit einem Rettungsbrett aus dem Fahrzeug, bevor er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Von der Berufsrettung Wien wurde anschließend noch eine weitere Person hospitalisiert.

Aufgrund des Unfalles versammelte sich eine große Anzahl an Schaulustigen, weshalb von den Feuerwehrteams mit Unterlagsdecken ein Sichtschutz errichtet wurde.

Die in den Unfall verwickelten Fahrzeuge wurden von der Fahrbahn entfernt und vor Ort gesichert abgestellt. Der elektrisch angetriebene PKW wurde mit einem Abschleppfahrzeug der Feuerwehr von der Einsatzstelle verbracht.