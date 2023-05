1. VIOLA RUN: Das Lauf-Event für alle Veilchen!

Am 19. November 2023 feiert die Austria-Familie rund um und in der Generali-Arena die Premiere eines ganz besonderen Events. Erstmals in der violetten Geschichte des Traditionsvereins findet der VIOLA RUN statt.

Am 19.11. findet der erste VIOLA RUN statt. Nicht nur alle laufbegeisterten Veilchen und Favoritner:innen haben dabei die Chance, sich mit den Profis zu messen und in 90 Minuten so viele Kilometer wie möglich zu sammeln. In drei Bewerben können Kinder und Erwachsene ihre selbst gesteckten Ziele erreichen. Auch Menschen mit Beeinträchtigung sind herzlich eingeladen, am Lauf teilzunehmen. Ziel des Laufs ist es, ein offenes Miteinander zu kultivieren und die violette Community in Bewegung zu bringen. Vom Startgeld jedes Erwachsenen werden fünf Euro für einen guten Zweck gespendet.

Der Lauf nach dem Motto „Dabei sein ist alles“ soll für alle Veilchen und Favoritner – ob klein oder groß, ob jung oder jung geblieben – zum einzigartigen Erlebnis werden, der die violette Community noch enger zusammenstehen lässt. Sieger ist, wer in 90 Minuten seine eigenen Ziele erreicht.

Startschuss am Ost-Vorplatz

Der Startschuss fällt vor der Osttribüne. Alle Teilnehmer laufen erst die Südtribüne, danach hinter der West entlang und biegen im Eck Nord/West ins Stadion ein. Dort haben alle Veilchen die einzigartige Möglichkeit, das violettes „Wohnzimmer“ einmal aus Sicht der Spieler zu erleben. Die Route verläuft am Spielfeldrand entlang der West-, Nord- und Osttribüne. Danach biegen die Läufer in der Ecke Nord/Ost nach rechts ab und visieren den Zieleinlauf am Ost-Vorplatz an.

Den Anfang machen die Jüngsten. Um 9:00 Uhr startet der Super Leo Run für die 1-5-Jährigen (Jahrgang 2017-2022), die im Stadion einmal rund ums Spielfeld laufen.

Um 9:20 Uhr folgt der Leo Veilchen Run für Kinder im Alter von 6-10 Jahren, die die volle Distanz über 1 Kilometer laufen.

Um 9:40 Uhr beginnt der Special Violets Inclusion Run, im Rahmen dessen Menschen mit Behinderung eine gemeinsame Aufwärmrunde über 1 Kilometer drehen. Der Inclusion Run ist kostenlos und ohne Anmeldung bzw. Zeitnehmung!

Neben dem Erwachsenen-Einzellauf (2×45 Minuten, 15 Minuten Pause), der um 10:00 Uhr bzw. 11:00 Uhr startet, wird es auch einen Teamlauf („Dreier-Kette“) geben, für den die gesammelten Kilometer von drei Teilnehmer zusammengezählt werden.

Alle Infos zur Anmeldung gibt es unter fak.at/violarun