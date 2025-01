10 Jahre „greenstart“: Jetzt grüne Business-Ideen einreichen!

Die österreichische Start-up-Initiative „greenstart“ feiert ihr zehnjähriges Bestehen und sucht innovative Geschäftsmodelle, die den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel vorantreiben.

Der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium (BMK) lädt Unternehmer:innen und Gründer:innen ein, sich bis zum 14. Februar 2025 online zu bewerben. Ziel ist es, den grünen Wandel in Wirtschaft, Gesellschaft und Energiewende zu fördern.

Chancen für Start-ups

Eine Fachjury wählt die zehn besten Ideen aus, die jeweils 10.000 Euro Startkapital erhalten. Die ausgewählten Start-ups durchlaufen ein sechsmonatiges Programm, das Coachings, Workshops und Veranstaltungen umfasst. Zusätzlich profitieren die Teilnehmer:innen von umfangreicher Öffentlichkeitsarbeit, Zugang zu Investor:innen und einem Arbeitsplatz im Climate Lab in Wien Spittelau.

Am Ende des Programms entscheidet ein öffentliches Online-Voting gemeinsam mit der Jury, welche drei Projekte als „greenstars“ ausgezeichnet werden und mit jeweils 20.000 Euro zusätzlich gefördert werden.

Online-Info-Event am 23. Jänner

Ein Info-Event bietet am 23. Jänner 2025 von 18:00 bis 19:00 Uhr Einblicke in das Programm. Interessierte können ihre Fragen direkt an die Verantwortlichen richten. Die Anmeldung ist über die Webseite des Klima- und Energiefonds möglich.

Details zur Einreichung: