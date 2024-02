133er-Award: Diese 47 Polizisten stehen zur Wahl

Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist wieder Zeit, die Wiener Exekutivbeamten auf die Bühne zu holen. Und ihnen für ihren oft heldenhaften Einsatz zu danken.

Die Arbeit der Wiener Polizei umfasst sehr viele unterschiedliche Bereiche. Vom Verkehrsunterricht für die Kinder über Beratungs- und Präven­tionsgespräche bis zur Aufklärung schwerer Ver­brechen. Oft „nebenbei“, unbedankt im Alltag. Daher gibt es den Polizei-Award, der in Anlehnung an die Notrufnummer 133 am 13.3. im Rahmen der 133er-­Awards einmal im Jahr durchgeführt wird. Die besten Polizisten werden von einer Fachjury und von Bürgern gewählt – und im ­Festsaal auf die große Bühne gebeten. Dann heißt es für die Damen und Herren der Exe­kutive: „And the winner is … !“

Sechs Kategorien

In sechs Kategorien und mit zwei Sonder-Awards werden die Polizisten geehrt. Die Kategorien der Experten- und WBB-Jury sind „Newcomer des Jahres“, „Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit“, „Besondere kriminalpolizeiliche Leistung“, „Besondere Verdienste auf den Gebieten Prävention, Menschenrechte und Opferschutz“ und „Das polizeiliche Lebenswerk“. Der ­Publikums-Award „­Polizist des Jahres“ wird von einem ­Medienpartner organisiert.

Spezielle Awards

Zudem gibt es noch Ehrungen für die beiden Sonder-Awards „Kinder und Sicherheit“ (Partner Bildungsdirektion Wien) und „Held auf 4 Pfoten“ ­(Partner Brauunion).

Das sind die Nominierten

NEWCOMER/IN DES JAHRES Inspektorin Kerstin LIPP (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Inspektor Mohamed DERAZ (Stadtpolizeikommando Landstraße)

Inspektor Lukas SCHEUCH (Stadtpolizeikommando Margareten)

Inspektorin Leona NEJEDLY (Stadtpolizeikommando Josefstadt)

Inspektor Paul RADL (Stadtpolizeikommando Döbling)

Inspektor Patrick BÖCK (Stadtpolizeikommando Floridsdorf) BESONDERE KRIMINALPOLIZEILICHE LEISTUNG Revierinspektor Christian SONNECK (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Revierinspektorin Nicole HIRSCH (Stadtpolizeikommando Landstraße)

Gruppeninspektor Christian SOLJAGA (Stadtpolizeikommando Josefstadt)

Revierinspektor Georg GEHRINGER (Stadtpolizeikommando Favoriten)

Revierinspektor Niko FREDE (Stadtpolizeikommando Simmering)

Chefinspektor Michael HENDRICH-SZOKOL (Stadtpolizeikommando Meidling)

Revierinspektor Stefan TAUCHMANN (Stadtpolizeikommando Fünfhaus)

Gruppeninspektor Harald STANGL (Stadtpolizeikommando Brigittenau)

Revierinspektor Thomas SIMANOV (Stadtpolizeikommando Donaustadt)

Revierinspektor Benjamin ZELENY (Einsatzabteilung – Bereitschaftseinheit)

Abteilungsinspektor Reinhard BAUMGARTNER (Landeskriminalamt – Ermittlungsdienst)

Bezirksinspektor Bernhard WEIDINGER (Landeskriminalamt Außenstelle Nord) BESONDERE VERDIENSTE AUF DEM GEBIET DER PRÄVENTION, DER MENSCHENRECHTE UND DES OPFERSCHUTZES Kontrollinspektor Christian GRUIA-DUMBRAVA (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Revierinspektor David GAUPER (Stadtpolizeikommando Landstraße)

Gruppeninspektorin Martina KOHLHAMMER, Msc (Stadtpolizeikommando Margareten)

Gruppeninspektor Franz STREYC (Stadtpolizeikommando Favoriten)

Revierinspektor Karl APFL (Stadtpolizeikommando Meidling)

Revierinspektorin Patricia HUBER (Stadtpolizeikommando Fünfhaus)

Gruppeninspektor Uwe SCHAFFER (Stadtpolizeikommando Brigittenau)

Revierinspektorin Kerstin FRITSCH (Stadtpolizeikommando Floridsdorf) BESONDERE VERDIENSTE AUF DEM GEBIET DER VERKEHRSSICHERHEIT Gruppeninspektorin Antonina SURBÖCK (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Inspektor Klemens KROIS (Stadtpolizeikommando Landstraße)

Bezirksinspektor Paul JUNG (Stadtpolizeikommando Ottakring)

Inspektor Daniel HÖPP (Stadtpolizeikommando Ottakring)

Inspektor Kevin STUMMER (Stadtpolizeikommando Floridsdorf)

Abteilungsinspektor Christoph STOWASSER (Landesverkehrsabteilung)

Bezirksinspektor Markus BLEI (Landesverkehrsabteilung) DAS POLIZEILICHE LEBENSWERK Chefinspektor Franz ETTLINGER (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Gruppeninspektor Adolf MAYERHOFER (Stadtpolizeikommando Margareten)

Chefinspektor Franz ROSENMAYR (Stadtpolizeikommando Simmering)

Gruppeninspektor Richard BREIER (Stadtpolizeikommando Meidling)

Gruppeninspektor Gerhard MECHURA (Stadtpolizeikommando Brigittenau)

Gruppeninspektor Christoph LECHNER (Stadtpolizeikommando Floridsdorf)

Chefinspektor Josef HARCA (Stadtpolizeikommando Donaustadt)

Chefinspektor Johann TOIFL (Stadtpolizeikommando Donaustadt)

Chefinspektor Wolfgang SCHLEGL-TIEFENBACHER (Büro Organisation, Strategie- und Dienstvollzug)

Chefinspektor Günther POSCH (Einsatzabteilung)

Chefinspektor Hubert SAINITZER (Logistikabteilung)

Chefinspektor Robert STOTZ (Landeskriminalamt – Ermittlungsdienst)

Chefinspektor Robert NICHTOWITZ (Landeskriminalamt Außenstelle Süd)

Kontrollinspektor Roland HANIFL (Landesverkehrsabteilung)