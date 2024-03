133er-Award der Polizei: Ehre, wem Ehre gebührt!

Glanzvoll und ehrenhaft war die 16. Auflage des 133er-Polizei-Awards im Rathaus-Festsaal. Mit strahlenden Gesichtern, Jubelposen und viel Stolz. Wir lassen den Abend der Polizei Revue passieren.

Ganz klar: 133 steht nicht nur für den Polizei-Notruf, sondern seit dem Jahr 2009 auch für die Polizei-Gala des Jahres. Mit einem Schulterschluss haben Echo-Medienhaus, Wiener Bezirksblatt, Innenministerium und Polizei einst den „133er-Award“ ins Leben gerufen. Eine Erfolgsgeschichte, die am Mittwoch Abend gebührend gefeiert wurde: „Der Award ist immer ein tolles Zeichen, wie sehr die Menschen und die Stadt hinter der Polizei stehen“, so Innenminister Gerhard Karner. Und WBB-Geschäftsführer Thomas Strachota meinte: „Sicherheit ist und bleibt ein zentrales Thema. In Zeiten wie diesen noch mehr – da braucht es Profis wie unsere Polizisten.“

Stadt und Bund arbeiten zusammen

Die gute Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem Ministerium betonte auch der Vertreter des Bürgermeisters, Gemeinderat und Sicherheitssprecher Christian Hursky: „Wir pflegen seit Jahren die gute Zusammenarbeit, daher ist die Stadt auch für den Vorschlag des Innenministers, mehr Waffenverbotszonen zu schaffen.“ Eine echte Erfolgsgeschichte ist die gemeinsame Suche nach Polizei-Nachwuchs: „Das Recruiting-Center läuft hervorragend – hier sind wir gemeinsam einen Schritt weitergekommen. Wichtig für unsere Stadt“, so Hursky.

Die großartigen Gewinner der Awards

Nur lobende Worte für seine Kollegen hat auch Polizeipräsident Gerhard Pürstl über: „Die vergangenen Wochen haben wieder gezeigt, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und die Wiener Polizei hat eine Topfigur dabei gemacht.“ Wir auch beim glanzvollen Rathaus-Abend. Hier die Liste der Gewinner:

Newcomer/in des Jahres: Inspektorin Kerstin LIPP (Stadtpolizeikommando Innere Stadt)

Besondere kriminalpolizeiliche Leistung: Chefinspektor Michael HENDRICH-SZOKOL (Stadtpolizeikommando Meidling)

Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Verkehrssicherheit:

Bezirksinspektor Paul JUNG (Stadtpolizeikommando Ottakring)

Besondere Verdienste auf dem Gebiet der Prävention, der Menschenrechte und des Opferschutzes:

Revierinspektorin Patricia HUBER (Stadtpolizeikommando Fünfhaus)

Polizist des Jahres: Kaltrin MURATI (Stadtpolizeikommando Margareten)

Polizeiliches Lebenswerk: Chefinspektor Robert STOTZ (Landeskriminalamt – Ermittlungsdienst)

Held auf vier Pfoten: Revierinspektor Philipp SCHEIFINGER mit Bullit (Polizeihundeeinheit)

Kinder und Sicherheit: Gruppeninspektor Uwe SCHAFFER (Grätzlpolizei Brigittenau)

Und hier noch Eindrücke der gestrigen Gala mit vielen Prominenten, Sponsoren und Partnern des 133er-Awards im Rathaus

(alle Fotos: Stefan Burghart):