Polizei stellte Drogen im Wert von 600.000 Euro sicher!

Der Polizei gelang ein bedeutender Schlag gegen die Suchtgiftkriminalität: Es konnten Drogen im Wert von über 600.000 Euro aus dem Verkehr gezogen werden. Weiters wurden knapp € 33.000 Euro an Bargeld sichergestellt.

Beamte beobachteten im 4. Bezirk zwei Männer (41 und 54), die sich auffällig und „suchtgiftszenetypisch“ verhielten. Bei der Durchsuchung der Verdächtigen wurden 4,7 Gramm Marihuana und Bargeld in Höhe von über 16.000 Euro sichergestellt. Doch das war nur die Spitze des Eisberges.

Beim dealen beobachtet

Während ihres Streifendienstes in der Weyringergasse fiel den Polizisten das nervöse Verhalten der beiden Serben auf. Der jüngere Mann stieg schließlich zu seinem Komplizen ins Auto, und verließ es nach kurzer Zeit wieder. Daraufhin wurde zuerst der 54-Jährige angehalten und durchsucht. Er hatte 4,7 g Marihuana sowie 1.870 Euro Bargeld bei sich. Etwa zeitgleich wurde auch der 41-Jährige perlustriert. Bei ihm stellten die Beamten 14.140 Euro sicher.

4,8 kg Kokain und 24 kg „Gras“

Weitere Ermittlungen führten die Beamten zu den Wohnungen der beiden Männer in den Bezirken Landstraße und Donaustadt sowie zu einem vom 54-Jährigen gemieteten Geschäftslokal. Was die Polizei dort entdeckte, übertraf alle Erwartungen: Insgesamt 4,8 Kilogramm Kokain und rund 24 Kilogramm Marihuana wurden beschlagnahmt. Der Straßenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf etwa 600.000 Euro. Zudem fanden die Beamten weiteres Bargeld, sodass die Gesamtsumme der sichergestellten Gelder 32.910 Euro erreichte. Die beiden Verdächtigen verweigerten die Aussage und wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt gebracht.