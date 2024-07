Landstraße: Kollergasse wird fußgängerfreundlicher

Erfolg für ein großes Anliegen der Anrainer der Kollergasse im Weißgerberviertel: Die Gasse soll ab Herbst 2024 endlich umgestaltet werden. Die Gehsteige werden verbreitert, Gehsteigvorziehungen errichtet und mehr Grünraum durch Bäume und Sträucher zur Verfügung stehen.

Schon lange ist ein komfortables Zu-Fuß-Gehen in der Kollergasse einfach nicht möglich. Mit nur ein Metern Breite sind die Gehsteige zu schmal; das gegenseitige Ausweichen der Fußgänger wird hier erschwert. Wer mit Kinderwagen oder Rollstuhl unterwegs ist, stößt hier schnell an räumliche Grenzen.

Planung vorgestellt, Umbauarbeiten ab Herbst 2024



Jetzt wurde endlich „grünes Licht“ für eine Umgestaltung der Gasse gegeben. Kürzlich präsentierten Bezirksvorsteher Erich Hohenberger und Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Siegrid Widhalm den neuen Plan „Kollergasse geht besser“ für das Bauvorhaben interessierten Anrainern am Kolonitzplatz. Viele zeigten sich begeistert, dass nun auf ein dringliches Komfortproblem im Bezirk eingegangen wird. Ab Herbst 2024 starten die Umbauarbeiten.

Mehr Komfort, Verkehrssicherheit und Lebensqualität

Dabei werden die Gehsteige auf den heute vorgeschriebenen Standard von 2 Metern im Abschnitt zwischen Hetzgasse und Kegelgasse verbreitert. Parallelparkplätze werden hier aufgelassen. An den beiden Kreuzungen in der Kollergasse werden Gehsteigvorziehungen zur Verkehrsberuhigung und -sicherheit errichtet. Zusätzlich soll die Gasse auch grüner werden: Bäume und Sträucher werden als angenehme Schattenspender gepflanzt. „Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Bereich der Kollergasse Maßnahmen setzen können, die zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Anrainerinnen und Anrainer beitragen“ betont Bezirks-Chef Erich Hohenberger.