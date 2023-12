150.000 Euro für ein warmes Zuhause gespendet

BILLA beteiligte sich auch heuer an der Aktion „Ein Funken Wärme“ und spendete 150.000 Euro für Familien in Not. BILLA Kunden können ebenfalls ihren Beitrag leisten und im Dezember direkt an der Kassa im Rahmen von „Aufrunder bewirken Wunder“ spenden.

Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen im Land sinken, werden armutsgefährdete Menschen vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Denn gerade in Zeiten von Teuerungen erschweren die steigenden Energiepreise es den Menschen, ihre eigenen vier Wände angemessen zu heizen. BILLA möchte genau jenen Menschen, die davon betroffen sind, unter die Arme greifen. Deshalb unterstützt der Lebensmittelhändler auch heuer wieder die Hilfsaktion „Ein Funken Wärme“, die von der Kronen Zeitung in Kooperation mit der Caritas Österreich seit 2006 ins Leben gerufen wurde und spendet 150.000 Euro.

Ein warmes Zuhause ist in Zeiten von Teuerungen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. (Katha Häckel-Schinkinger)

„Vor allem in krisengeprägten Zeiten braucht es eine schnelle Hilfe für jene, die ihre Energiekosten nicht alleine stemmen können. Für die BILLA Familie ist es daher eine Selbstverständlichkeit, hier gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und Betroffenen unbürokratische und rasche Unterstützung zu bieten. “, sagt Robert Nagele, BILLA Vorstand Immobilien.

Barbara Stöckl, Krone Ombudsfrau, freut sich über die Hilfsbereitschaft von BILLA: „Mehr als 47.000 alleinerziehenden Müttern und Vätern, Pensionisten, Kranken und Einzelpersonen konnten wir im Vorjahr ein warmes Zuhause sichern – und das ist uns unter anderem durch die Unterstützung langjähriger Partner wie BILLA möglich. Vielen herzlichen Dank für die Spende.“

„Ein warmes Zuhause ist in Zeiten von Teuerungen längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Daher ist es wichtig, jetzt nicht wegzuschauen, sondern einmal mehr auf Zusammenhalt zu setzen. Jede Spende trägt dazu bei, dass Menschen in Not an Weihnachten nicht frieren müssen. “, sagt Katha Häckel-Schinkinger, Leitung Kommunikation und Fundraising Caritas Österreich.

An der Kassa Gutes tun

Damit BILLA Kunden ebenfalls ihren Beitrag zur Hilfsaktion leisten können, haben sie bis Ende Dezember die Möglichkeit, in jedem BILLA und BILLA PLUS Markt sowie bei den BILLA Kaufleuten im Rahmen von „Aufrunder bewirken Wunder“ zu spenden.

Wenn sie beim Einkauf an der Kassa „Aufrunden bitte“ sagen, wird die Rechnung auf den nächsten 10-Cent-Betrag aufgerundet und kommt „Ein Funken Wärme“ zugute. Darüber hinaus können Kunden als jö Bonus Club Mitglied dauerhaft aufrunden. Dies ist an der Kassa, via BILLA App oder auf billa.at/aufrunden möglich. Derzeit unterstützen knapp 60.000 dauerhafte Aufrunder Familien in Not und die Caritas Lerncafés in Österreich und haben seit 2013 rund 1,7 Millionen Euro gespendet.