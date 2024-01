150 Jahre Favoriten: Aktive Vereine werden gesucht

Der heuer erscheinende Veranstaltungskalender „150-Jahre Favoriten“ bietet eine Plattform für alle Vereine und ihre Veranstaltungen zum Jubiläumsjahr 2024! Bezirksvorsteher Marcus Franz ersucht Vereine aus dem 10. Bezirk, die sich präsentieren und an den Feierlichkeiten aktiv beteiligen wollen sich zu melden.

2024 wird ein Jahr der Jubiläen für Favoriten. Der Bezirk feiert sein 150-jähriges Bestehen. Die WIG – Internationale Gartenausstellung – feiert ihren 50-jährigen Geburtstag. Und der Bezirksteil Oberlaa feiert 70 Jahre Zugehörigkeit zu Wien. Natürlich sollen und dürfen sich dabei Vereine aktiv in die Feierlichkeiten mit einbringen und werden im geplanten Veranstaltungskalender der Bezirksvorstehung Favoriten mit ihren Veranstaltungen berücksichtigt bzw. gelistet.

Dazu BV Marcus Franz: „Der Kalender soll den Favoritnerinnen und Favoritnern einen Überblick über die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr bieten. Wir haben die Vereine im Kultur-Vernetzungstreffen angeschrieben, informiert und mit ihnen gesprochen, dass sie aktiv werden. Natürlich ist jeder mit seinem öffentlich zugänglichen Fest willkommen und wird in unserem Veranstaltungskalender aufgenommen.“

Problemlos anmelden

Wer mit seinem Fest, seinem Programm beziehungsweise seiner kulturellen Darbietung in den Veranstaltungskalender „150 Jahre Favoriten“ mit aufgenommen werden will, muss sich bald anmelden. Der Kalender soll nämlich im 2. Jahresquartal erscheinen.

Teilnahme für Vereine: Schreibt ein Mail an die Bezirksvorstehung Favoriten post@bv10.wien.gv.at Darin enthalten sein muss: Name des Vereins, Name der Veranstaltung, Veranstaltungstag, Veranstaltungsort zwingend innerhalb von Favoriten, kurze Beschreibung des Programms – und auch Infos, ob es etwa Getränke und Essen gibt, Sitzmöglichkeiten, Musik, Tanz, gemeinsames Kochen uswusf. Einsendeschluss: 14. Februar 2024 (Einsendungen, die später einlangen, können nicht berücksichtigt werden).