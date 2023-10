24-Stunden-Rad-Challenge für das St. Anna Kinderspital

Die 24-Stunden-Rad-Challenge zu Gunsten des St. Anna Kinderspitals und des Vereins sports4everybody ist ein Riesenerfolg – wie sich das Wiener Bezirksblatt überzeugen konnte!

Ein Highlight dieser Veranstaltung war zweifellos die Teilnahme von Zachi Noy, einem israelischen Kino- und TV-Star, der durch seine Rolle in „Eis am Stil“ Weltruhm erlangt hat. Mit dabei auch die Brigittenauer Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm, die Kabarettistin Michaela Wolf und Center Manager Matthias Franta. Bis Freitag um 12 Uhr kann man noch für den guten Zweck in die Pedale treten.