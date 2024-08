Innovative 3D-Möbel bereichern den 3. Bezirk

Den öffentlichen Raum positiv zu beleben, ist die Idee hinter den neuen Sitzgelegenheiten in der Landstraße, die direkt aus dem 3D-Drucker kommen.

Die Bewohner:innen des 3. Bezirks haben allen Grund zur Freude, denn in Zukunft werden Hocker aus 3D-gedrucktem Beton den öffentlichen Raum bereichern – und so für mehr Lebensqualität sorgen: Die neuen „Möbel“ bieten eine ideale Gelegenheit, sich im öffentlichen Raum zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Dies trägt zu einem positiven Miteinander im Bezirk bei und kann auch helfen, der Einsamkeit entgegenzuwirken. “Als Bezirksvorsteher ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er zur Begegnung und zum Miteinander einlädt”, zeigt sich Bezirksvorsteher Erich Hohenberger bei der Präsentation der 3D-Hocker – gemeinsam mit Stefan Umdasch und Mag. Arndt Traindl (3D Betondruck Solutions) sowie Emil Diaconu (Geschäftsführer Social City Wien) – begeistert.

Tech-Innovation trifft auf öffentlichen Raum

Einer der treibenden Kräfte hinter dem Projekt ist Social City Wien, die sich als unabhängiger Think Tank versteht und seit Jahren versucht, Synergien zu nutzen und Kooperationen zu ermöglichen. “In der Social City Wien setzen wir uns dafür ein, soziale Innovationen voranzutreiben. Diese neuen Sitzmöglichkeiten sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie Design und Funktionalität zusammenwirken können, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken”, erklärt Geschäftsführer Emil Diaconu die Motivation hinter den neuen Sitzmöbel. Stefan Umdasch von 3D Betondruck Solutions ergänzt: “Mit unseren neuen 3D-Betondruck-Hockern wollen wir innovative und zugleich funktionale Lösungen bieten, die die urbane Lebensqualität steigern.”