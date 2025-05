Cagliostro: Wenn Strauss durch die Manege tanzt

Wenn Operette auf Artistik trifft und ein Walzer den Drahtseilakt begleitet, wird’s magisch: Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt feiert am 10. September 2025 Uraufführung in Wien – und bringt eine ganze Stadt zum Staunen. Bis 16. Mai gibt es mit dem Code „Cagliostro“ 20 % Rabatt auf Tickets!

Im Rahmen des Festjahres Johann Strauss 2025 Wien wird eine der spektakulärsten Produktionen der Saison präsentiert. Im Zelt des legendären Circus-Theater Roncalli am Heumarkt entsteht ein Erlebnis für alle Sinne – generationenübergreifend, genreübergreifend und garantiert überraschend.

Operette, Clowns und eine Prise Magie

Operette gehört in den Konzertsaal? Von wegen! Intendant Roland Geyer führt Johann Strauss direkt in die Manege – und damit genau dorthin, wo das Staunen zu Hause ist. Mit „Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt“ verschmelzen die Sehnsüchte der Operette mit der Poesie des Zirkus. Gemeinsam mit Roncalli-Direktor Bernhard Paul, dessen familiäre Verbindung zu Strauss tief reicht, entsteht eine Liebeserklärung an Wien, Musik und Fantasie. Die Bühne: das Roncalli-Zelt beim Wiener Eislauf-Verein. Der Anlass: das Strauss-Jubiläum. Das Ergebnis: ein Fest für die ganze Familie.

Ein Klassiker neu erfunden

Die Vorlage stammt von niemand Geringerem als Johann Strauss selbst: Cagliostro in Wien, uraufgeführt vor 150 Jahren. Autor Thomas Brezina hebt den Stoff ins Heute – mit einer Geschichte voller Träume, Täuschungen und dem Glauben an das große Glück. Die Musik? Vertraut und doch überraschend frisch. Musiker Johnny Bertl hat die Strauss-Klänge zeitgemäß arrangiert, ohne deren Seele zu verlieren. Einen ersten musikalischen Vorgeschmack gab es mit dem Song „Altes Eisen“, gesungen von Eva Maria Marold – die in der Rolle der Zirkusdirektorin Madame Sophie brillieren wird.

Manege frei für großes Gefühl

Regisseur Michael Schachermaier lässt Theater, Musik und Zirkuskunst zu einem Gesamterlebnis verschmelzen. Mit dabei: Roncalli-Artisten, Clowns, Seiltänzerinnen – und eine hochkarätige Besetzung rund um Thomas Borchert als Cagliostro. Die Manege wird zur Bühne für große Emotionen und leise Zwischentöne, für Luftsprünge und Liebeslieder. Die Operette, einst höfisches Vergnügen, wird hier zur Zirkuspoesie – ein Spektakel zwischen Nostalgie und Neuanfang.

Cagliostro – Johann Strauss im Zirkuszelt

Uraufführung am 10. September 2025, Termine bis 28. September

Beginnzeiten: 15 und 19.30 Uhr

Zelt des Circus Roncalli, Heumarkt/beim Wiener Eislauf-Verein, 1030 Wien

20 % Ermäßigung auf den Ticketpreis gibt es mit dem Aktionscode „Cagliostro“ bei Buchung bis 16. Mai 2025!

Infos und Tickets: www.johannstrauss2025.at | www.wien-ticket.at