Druckfrisch und aktuell: Das WBB 40 Jahre-Extra ist da!

In den kommenden Tagen ist es soweit: Das Wiener Bezirksblatt veröffentlicht seine große 40 Jahre-Extra-Ausgabe.

Dieses Jubiläum ist mehr als nur ein Rückblick – es ist eine Reise durch vier Jahrzehnte, die Geschichte Wiens und der Menschen, die unsere Stadt zu dem machen, was sie heute ist.

Geschichten aus 40 Jahren – Von damals bis heute

In dieser Sonderausgabe werfen wir einen Blick auf die Geschichten, die das Wiener Bezirksblatt geprägt haben. Erinnern Sie sich an große Momente der Stadtgeschichte, an wichtige Ereignisse und Entwicklungen in den Wiener Bezirken. Lesen Sie berührende Anekdoten von Menschen, die das Bezirksblatt begleitet hat. Wie hat sich Wien verändert? Was sind die Highlights der vergangenen Jahre? Diese Fragen und mehr beantworten wir in unserem exklusiven Rückblick.

Lernen Sie unser Team kennen

Die Menschen hinter den Geschichten sind genauso wichtig wie die Geschichten selbst. Deshalb möchten wir Ihnen in dieser Sonderausgabe auch unsere Mitarbeiter vorstellen. Wer sind die Redakteure, Journalisten und Fotografen, die jeden Tag dafür sorgen, dass Sie bestens informiert sind? Entdecken Sie die Persönlichkeiten hinter den Artikeln und erfahren Sie, was sie antreibt und welche besonderen Erlebnisse sie in den letzten 40 Jahren gesammelt haben.

Tolle Gewinnspiele – Mitmachen lohnt sich!

Ein Jubiläum ohne Überraschungen? Nicht bei uns! In unserer 40 Jahre-Extra-Ausgabe finden Sie exklusive Gewinnspiele, bei denen Sie attraktive Preise gewinnen können. Ob Events, Gutscheine oder besondere Erlebnisse – hier gibt es jede Menge Chancen auf coole Gewinne. Also halten Sie die Augen offen und machen Sie mit!

Das Wiener Bezirksblatt sagt: Danke für 40 Jahre Treue – und auf viele weitere Jahre voller interessanter Geschichten und gemeinsamer Erlebnisse!



Alle Ausgaben können bereits jetzt als E-Paper gelesen werden!