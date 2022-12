Internationaler Silvesterlauf sorgt für Ringsperre

Der letzte Lauf des Jahres findet traditionell mit dem Silvesterlauf am Ring statt. Der Automobilclub ÖAMTC empfiehlt daher Autofahrern, großräumig über den den Gürtel auszuweichen. Auch im Öffi-Verkehr kommt es zu Einschränkungen.

Sperre

Laut ÖAMTC wird der Ring zunächst zwischen Operngasse und Schottengasse von 10:00 bis 10:30 Uhr am 31. Dezember. Ab ca. 10:30 bis 13:00 Uhr werden der gesamte Ring und Kai abschnittsweise nicht befahrbar sein bzw. wird der Verkehr angehalten. Direkte Umleitung über Vordere Zollamtsstraße – Am Stadtpark – Am Heumarkt – Lothringer Straße – Karlsplatz und Zweierlinie. Ring- und Kaiquerungen können je nach Rennverlauf auf Anweisung der Polizei passiert werden.

Der 46. Internationale Silvesterlauf sorgt auch für Einschränkungen im Öffentlichen Verkehr. Daher wird esz wischen 09:00 und 13:00 Uhr zu Ablenkungen und Kurzführungen kommen: