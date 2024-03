Simmering: 500 Ostereier an arme Haushalte gespendet

Als Geste der Solidarität überreichte Simmerings Bezirksvorsteher Thomas Steinhart kürzlich dem Projekt „Le+O Lebensmittel und Orientierung“ 500 Ostereier zur Verteilung an von Armut betroffene Familien.

Die Initiative von Caritas und Pfarren zielt darauf ab, finanziell schlecht gestellten Haushalten eine nachhaltige Unterstützung zu bieten. Das geschieht durch eine Kombination aus materieller Hilfe und individueller Beratung. Damit will man langfristige Lösungen finden und den Menschen Hilfe zur Selbsthilfe bieten.

Menschlichkeit und Mitgefühl

Die Übergabe der Ostereier ist nur ein kleiner Teil der Bemühungen, die im Rahmen des Projekts „Le+O Lebensmittel und Orientierung“ unternommen werden, um bedürftigen Haushalten im Bezirk zu helfen. „Es ist ein Zeichen dafür, dass auch in schwierigen Zeiten die Menschlichkeit und das Mitgefühl stark sind und man gemeinsam viel erreichen kann, wenn man zusammenhält“, so Bezirksvorsteher Steinhart. Er bedankte sich bei allen am Projekt Beteiligten, insbesondere bei den Menschen in der Pfarre Kaiserebersdorf.