Spiel, Satz, Sieg: 19 Grätzl-Ideen gewinnen „Nachbarschatz”

Der diesjährige „Nachbarschatz“ der Gebietsbetreuung Stadterneuerung (GB*) ist vergeben. Mit einem Gesamtbudget von 15.000 Euro werden jetzt 19 Ideen in fünf Wiener Grätzl in Simmering, Hernals, Floridsdorf, Donaustadt und Liesing unterstützt und auch noch heuer umgesetzt.

Seit 2022 findet die Initiative „Nachbarschatz“ statt, die die Gemeinschaft und den Zusammenhalt in den Wiener Grätzln stärkt. Über gemeinsame Projekte und Aktivitäten für ein gutes Miteinander lernen sich die Menschen kennen und werden gemeinsam in der Nachbarschaft aktiv. Die Ideen können eingereicht werden und die besten werden durch den Grätzlrat ausgewählt und mit einem Budget von 3.000 Euro je Grätzl bei der Umsetzung unterstützt. „Beim ,Nachbarschatz‘ reden die Bewohner vor Ort bei der Gestaltung ihres Grätzls mit. Es freut mich sehr, dass auch dieses Jahr wieder zahlreiche Ideen eingereicht wurden. Der Grätzlrat hat seine Wahl getroffen und 19 großartige Projekte ausgewählt – vom Sportfest im Donaufeld bis zur Silent Disco unter Bäumen in Liesing. Ich freue mich auf die Umsetzung der vielfältigen Nachbarschaftsaktionen und wünsche viel Vergnügen!“, so Vizebürgermeisterin und Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Kreative Vielfalt der eingereichten Ideen

Die ausgewählten Ideen zeigen einmal mehr, die kreative Vielfalt und das Engagement, die die Bewohner bei der Entwicklung von Projekten für ein besseres Miteinander im Grätzl an den Tag gelegt haben. Unter anderem wird im Donaufeld erstmals ein Sportfest die Nachbarschaft bewegen und ein Puppentheater für Kinder begeistern. Eine inklusive Jause und ein „Walk and Talk“ werden im Simmeringer Hyblerpark umgesetzt. Fahrradparcours, Minigolf und eine lange Tafel beleben das Grätzl am Hernalser Dornerplatz. In der Donaustadt wird ein Bewegungsangebot am Badeteich Hirschstetten geboten. Weiters bringen ein Flohmarkt in Stadlau sowie eine Silent Disco und ein Mitmach-Spektakel im Stadtteil In der Wiesen in Liesing Schwung in die jeweiligen Grätzl.

Nachbarschatz Hyblerpark: Spiele und Spaziergänge in Simmering

Hunger auf Inklusion

In Simmering ist eine inklusive, gesunde Jause für die Nachbarschaft geplant. Mit Spiel und Spaß wird das Thema „Leichte Sprache“ allen Teilnehmenden näher gebracht.

Gemeinschaftsspieleabend

Gemeinsames Spielen verbindet! Ein interaktiver Abend, bei dem sich Nachbar*innen aus Simmering treffen und vernetzen können.

„Walk and Talk": Teile deinen Erfahrungsschatz!

Eine Veranstaltung, die die Vorteile des Gehens zeigt und Menschen aus dem Bezirk zusammenbringt. Im Fokus steht der Wissensaustausch zu Mehrsprachigkeit, kultureller Vielfalt und nachhaltigem Lebensstil.

Nachbarschaftsflohmarkt

Ein Flohmarkt für Groß und Klein im Hyblerpark.

Golfen, Radeln und Feiern auf dem Hernalser Dornerplatz

Bicibus-Fahrradparcours

Die Initiative „Bicibus“ organisiert am Dornerplatz einen temporären Fahrrad-Trainingsbereich. Herzlich willkommen sind Volks- und Mittelschulkinder, Eltern und Großeltern sowie Anrainer.

Grätzlfest für die Nachbarschaft

Ein barrierefrei gestaltetes Grätzlfest mit Floh- und Tauschmarkt am Dornerplatz. Hauseingänge, Garagen, Innenhöfe oder Gärten werden zum Marktplatz. Lokale Initiativen und Vereine informieren. Ein Bühnen- und Kulturprogramm sorgt für gute Unterhaltung.

Lange Tafel am Dornerplatz

Die Nachbarschaft ist eingeladen, an einer langen gedeckten Tafel am Dornerplatz Platz zu nehmen. Im Fokus steht gesundes Essen. Schüler der HLW17 bereiten Speisen aus überschüssigen Lebensmitteln zu. Mit Kinderprogramm zu Lebensmitteln, gesundem Boden und Natur.

Golfclub Hernals am Dornerplatz

Der Dornerplatz wird an zwei Spieltagen zum Minigolf-Platz! Randsteine, Baumscheiben, Kanaldeckel und Stufen werden markiert und zu Minigolf-Bahnen. Bälle, Schläger, Bespielungspläne und Score-Karten gibt’s kostenlos vor Ort zum Ausleihen.

Nachbarschatz Donaufeld: erstmals ein Sportfest und gemeinsames Garteln

Donaufelder Sportfest

Bewegung und Spaß stehen beim Sportfest mit Musik, Essen und sportlichen Angeboten am Programm. Trainer*innen und Vereinsspieler*innen teilen ihr Wissen und spielen „Exhibitions”. Mit Musik und Kulinarik! Umsetzung: 13.9.2024, Ort: An der Schanze 7, 1210 Wien

„Puppenzauber” – Puppentheater für Alt und Jung

Gemeinsamer Bau eines Puppentheaters, das bei Festen zum Einsatz kommt und ausgeborgt werden können. Ehrenamtliche Aufführungen sind geplant.

Garteln trotz Stadt

Die Gärtner des Nachbarschaftsgartens Broßmannplatz laden zum Gartenfest – mit Impulsvortrag zum Thema „Gärtnern im Klimawandel” und Diskussion zum Stadtgarteln, Gartenrundschau und Buffet.

Nachbarschaftsfest „Siedlung Floridusgasse"

Feier zum 10-jährigen Bestehen der Siedlung mit Bühne, Spielen, Kindertheater, Buffet etc.

Bewegung am Wasser und ein Sommerfest in Stadlau und Hirschstetten

Yoga und Pilates am Badeteich Hirschstetten

Am Badeteich Hirschstetten steht ein gesundheitsförderndes Bewegungsangebot für Nachbarn am Programm. Bei fünf Einheiten Yoga oder Pilates kann man sich kennenlernen und vernetzen.

Flohmarkt

In der Adelheid-Popp-Gasse in Stadlau ist ein Nachbarschaftsflohmarkt mit Pflanzentauschbörse geplant. Hier dreht sich alles ums Vernetzen, Tauschen und Teilen und die Belebung des öffentlichen Raums.

Sommerfest im Grätzl Berresgasse

Am Spielplatz der Anlage Com22 wird ein Sommerfest mit Stationen für Kinder veranstaltet. Am Grillplatz wird gemeinsam gegrillt. Familien aus dem Grätzl Berresgasse sind herzlich zum Mitmachen eingeladen.

Umsetzung: 25.8.2024, Ort: Spielplatz der Anlage Com22, 1220 Wien

Nachbarschatz In der Wiesen: Picknick und Silent Disco in Liesing

Nachbarschaftsfest

Ein Fest zum Kennenlernen der Nachbarschaft und mit dem Ziel, nachbarschaftliche Aktivitäten künftig gemeinsam zu organisieren.

Umsetzung geplant: September 2024, Ort: Richard-Tauber-Weg (Rößlergasse)

Mitmach-Spektakel

Ein buntes Programm für Kinder, bei dem sich alles um Bewegung, Gemeinschaftliches und Ökologisches dreht. Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Erleben, Erforschen und Feiern. Umsetzung geplant: September 2024, Ort: Quartier Rösslergasse

Nachbarschaftspicknick

Ein Picknick für die Nachbarschaft; eingereicht von vier Kindern aus der Nachbarschaft.

Umsetzung geplant im Rahmen des Nachbarschaftsfests: September 2024, Ort: Quartier Rösslergasse

Silent Disco

Tanzen, reden, entspannen – das steht beim Fest mit Silent Disco unter Bäumen im Park am Programm. Umsetzung geplant: Herbst 2024, Ort: Erlaaer Straße/Canevalestraße

www.gbstern.at/nachbarschatz