6 wichtige Tipps für die tierische Gesundheit

Die Gesundheit unserer Haustiere liegt uns am Herzen. Doch wie sorgen wir dafür, dass unsere vierbeinigen Gefährten ein langes, glückliches und gesundes Leben führen? Regelmäßige Tierarztbesuche, Impfungen und gesunde Ernährung sind einige der Schlüsselfaktoren, die dazu beitragen können.

Haustiere bringen viel Freude und Glück in unser Leben. „Sie sind nicht nur Gefährten, sondern auch Therapeuten, die uns Trost spenden und uns zum Lächeln bringen, selbst in den schwierigsten Zeiten“, sagt Kurt Frühwirth, Präsident der Österreichischen Tierärztekammer und praktizierender Tierarzt. Um sicherzustellen, dass unsere pelzigen Freunde ein glückliches und gesundes Leben führen, ist die Gesundheitsprävention ganz wichtig. Was Sie dabei beachten müssen.

So bleibt ihr Haustier lange fit und gesund